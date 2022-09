Đukanović: Najrealnije da budu organizovani izbori

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori hitno je potrebna odgovorna politička vlada, a najrealnije je da budu organizovani izbori koji će dovesti do nje, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je, nakon sastanka sa češkim predsjednikom Milošem Zemanon, kazao da je teško prognozirati do čega će dovesti pregovori parlmentarne većine.

“Crnoj Gori je hitno potrebna odgovorna politička vlada”, smatra Đukanović.

Kako je rekao, ozbiljna šteta nanijeta je Crnoj Gori prethodne dvije godine zbog neodgovornog upravljana i sada je potrebno krenuti u sanaciju problema.

Prema njegovim riječima, ne postoji rapoloženje u parlamentu da se formira takva vlada.

“Zato mislim da je realnije da se ide u organizaciju izbora koji će nam obezbijediti da dobijemo odgovornu političku vladu”, rekao je Đukanović.

On je kazao da ne misli da je prethodno iskustvo dovoljno otrijeznilo lidere partija da se bezuslovno posvete nacionalnim interesima.

“Zato mislim da ćemo morati da prođemo kroz prijevremene parlamentarne izbore i da na taj način dođemo do onakve vlade koja Crnoj Gori treba”, rekao je Đukanović.

Đukanović je kazao da ne zaboravlja da je crnogorska aplikacija za članstvo u EU procesuirana početkom 2009. godine, kada je Češka takođe predsjedavala Savjetom EU.

“Vjerujemo da će Crna Gora i tokom ovog, sada novog predsjedavanja EU Češke dobiti dodatan impuls za ostvarivanje svojih evropskih ambicija”, rekao je Đukanović.

On je naveo da su odnosi Crne Gore i Češke prijateljski i otvoreni, veoma istorijski i kulturološki dobro utemeljeni.

Đukanović je kazao da se svako ko želi da Evropa u cjelini bude pouzdano stabilna i prosperitetna mora zalagati za dogledno evropsku perspektivu svih država Zapadnog Balkana.

“Podijelili smo zadovoljstvo saradnjom u okviru NATO-a. Crna Gora je jedna od najnovijih članica NATO-a, posle nas je samo primljena Sjeverna Makedonija”, rekao je Đukanović.

On je ocijenio da je jako važno sadejstvo EU i NATO na prostoru Zapadnog Balkana.

Kako je rekao, među Češkom i Crnom Gorom kao prijateljima nema otvorenih, niti spornih pitanja, a ima puno prostora za unapređenje saradnje.

Đukanović je rako da su se prije svega usredsredili na pitanje unapređenja saradnje i oblasti ekonomije, a da su kao dominantnu šansu vidjeli dalji razvoj saradnje u željezničkom i drumskom saobraćaju.

On je dodao da su govorili i o energetici, turizmu, saradnji u oblasti poljoprivrede.

“Češka podržava članstvo Crne Gore u EU i cijeni uspjehe koje je Crna Gora postigla”, poručio je Zeman.

Kako je rekao, to što povremeno negdje dođe do pada vlade, kao u Crnoj Gori, ili je negdje glasanje o nepovjerenju vladi u parlamentu kao u Češkoj, propratna je pojava demokratije koja ne bi trebala uznemiriti.

“Razgovarali smo o širokom spektru pitanja ekonomske saradnje uključujući turizam, o svemu smo se saglasili, iako znam da vi novinari volite senzacije, žao mi je što vam nikakvu senzaciju ne mogu pružiti”, dodao je Zeman.

