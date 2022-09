Đukanović će vrlo brzo biti razriješen

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vrlo brzo biće razriješen sa te funkcije striktno poštujući Ustav, saopštili su iz Demokratskog fronta (DF) dodajući da je vrijeme da u državi najzad zaživi vladavina prava.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković ranije je saopštio da bez odluke Ustavnog suda, potpisi koje je prikupila stara parlamentarna većina za inicijativu smjene Đukanovića, imaju efektivno dejstvo taman koliko i onih 41 koje su skupili dan pošto je istekao rok za predlaganje mandatara.

Iz DF-a su kazali da pokazuju puno razumijevanje za muke Živkovića jer mora da bude prva politička žrtva Đukanovića, koji je, kako su kazali, prije dva dana pokušao da izvede državni udar, jer je odbio da lideru Demosa Miodragu Lekiću dodijeli mandat za formiranje vlade.

“Braneći pučistu Đukanovića, Živković je još jednom demonstrirao crnogorskoj javnosti da u liku predsjednika DPS-a vidi faraona čija volja bi trebalo da bude iznad Ustava i zakona države”, rekli su iz DF-a.

Iz DF-a su naveli da, pošto je za njih Đukanović “običan kriminalac na funkciji predsjednika države”, imaju obavezu da zaštite Crnu Goru i njene institucije svim raspoloživim demokratskim sredstvima.

“A potpis 41 poslanika koji traže razrješenje Đukanovića, u ovom trenutku predstavlja jedini ustavni mehanizam koji će stati na kraj njegovoj samovolji i obezbijediti nesmetano funkcionisanje institucija do izbora sudija Ustavnog suda”, kazali su oni.

Predsjednik DPS-a, kako su naveli iz DF-a, nikad više ne može biti iznad države.

“I dobronamjerno ga upozoravamo da se vrati u ustavne okvire i izvrši svoje protokolarne obaveze u imenovanju Lekića za mandatara”, kaže se u saopštenju.

Iz DF-a su kazali da Živkovića zbog godina koje ima neće podsjećati na događaje iz, kako su naveli, pokradenih predsjedničkih izbora 1997. godine.

“Ali njegovog šefa Đukanovića podsjećamo, mada sigurno nije to zaboravio, kako je Momira Bulatovića uz nasilje policije i razvaljenih vrata izbacio iz zgrade predsjedništva”, navodi se u saopštenju.

Iz DF-a su rekli da će, za razliku od Đukanovićevih metoda, njega, striktno poštujući Ustav, vrlo brzo razriješiti sa funkcije predsjednika države, i uručiti mu rješenje da napusti zgradu predsjedništva.

“Vrijeme je da u Crnoj Gori najzad zaživi vladavina prava, i da svi oni, a prvenstveno Đukanović, koji zloupotrebljavaju službeni položaj moraju odgovarati pred nezavisnim pravosudnim organima”, poručili su iz DF-a.

Oni su Živkoviću savjetovali da što prije napusti Titanik na kojem se nalazi i potraži gumenjak za spasavanje.

“Jer kad jedne gluve noći policija počne kucati na vrata da vodi na saslušanje kod tužioca, mogu ga zamijeniti s nekom krupnom ribom. A dok on objasni da je samo sitna riba u ovom moru plavom – završiće u političkoj marinade”, zaključuje se u saopštenju.

