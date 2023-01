Dijalog o izboru sudija Ustavnog suda što skorije pokrenuti

Podgorica, (MINA) – Dijalog predstavnika vlasti i opozicije o izboru sudija Ustavnog suda treba što skorije pokrenuti, poručio je portparol Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević.

On je agenciji MINA rekao da od predsjedničkih i vanrednih parlamentarnih izbora očekuje da Crnu Goru vrate na put evropskih vrijednosti.

Zirojević je kazao da su poruke međunarodnih partnera, u konačnom ministarke vanjskih poslova Slovenije Tanje Fajon, veoma zabrinjavajuće.

Te poruke, kako je dodao, bile bi alarm za svakog ozbiljnog državnika da se dobro zapita kojim putem država ide.

Upitan očekuje li da dođe do kompromisa i uspostavljanja funkcionalnog Ustavnog suda nakon upozorenja da postoji velika opasnost da pregovori sa Evropskom unijom (EU) budu zaustavljeni, Zirojević je naveo da je stav SD-a po tom pitanju u potpunosti jasan.

Kako je istakao, izbor četvoro sudija Ustavnog suda i datum vanrednih parlamentarnih izbora su prioritet nad svim prioritetima.

“U tom smislu, zalažemo se za što skorije pokretanje dijaloga kako bi predstavnici vlasti i opozicije došli do dogovora o tome koje četvoro kandidata za sudije mogu dobiti makar tropetinsku podršku”, kazao je Zirojević.

On je ocijenio da je taj dijalog već trebalo pokrenuti i da je mogao već biti postignut napredak u tim pregovorima.

Zirojević je rekao da, sa druge strane, kod partija većine od 30. avgusta 2020. godine primjećuje nedostatak odgovornosti i volje da se to pitanje riješi.

“Predsjednica Skupštine (Danijela Đurović) se ponaša po onoj narodnoj “selo gori, a baba se češlja” i, kako stvari stoje, ne pada joj na pamet da predstavnike parlamentarnih partija pozove na dijalog”, naveo je Zirojević.

Đurović je, kako je kazao, predsjedničke izbore raspisala bez bilo kakvih razgovora sa ostalim političkim subjektima, iako je u javnosti postojala jasno iskazana volja skoro svih partija da se oni održe istovremeno sa vanrednim parlamentarnim.

“Da ne pominjem izglasavanje neustavnog Zakona o predsjedniku zbog kojeg je, u velikoj mjeri, propao i pokušaj izbora sudija u prethodnoj iteraciji”, naveo je Zirojević.

Prema njegovim riječima, u potpunosti je jasno “da koalicija Socijalistička narodna partija (SNP)-URA radi sve da opstruira te procese, ne bi li se što duže održali na vlasti, iako je ona odavno bez legitimiteta”.

“Zbog toga, rekao bih, postoji potpuno opravdana bojazan da ćemo se, sa istih adresa, suočiti i sa opstrukcijom izbora sudija Ustavnog suda, ali mi do posljednjeg dana stojimo na raspolaganju za postizanje dogovora i vjerujemo da do njega može doći”, kazao je Zirojević.

On je ponovio da je stav SD-a da bi u aktuelnoj situaciji najbolje bilo da proevropske partije, koje baštine vrijednosti građanske Crne Gore, imaju zajedničkog kandidata koji bi mogao odnijeti pobjedu na predsjedničkim izborima.

Kako je naveo, s obzirom na to da su izbori raspisani prije nekoliko dana, formalnih razgovora na tu temu do sada nije bilo.

Zirojević je rekao da o konkretnim imenima takođe nije razgovarano, ali da je od toga ko će biti potencijalni kandidat mnogo važnije kakav će on biti.

“Dakle, treba nam neko ko je prijemčiv za šire biračko tijelo, ali i neko ko je dovoljno hrabar da na vrlo jasan i direktan način konkurenciji saopšti sve ono što su njegovi, ali i stavovi partija i građanki i građana koji će stati iza njega”, poručio je Zirojević.

On vjeruje da takvi ljudi postoje, i unutar opozicije, ali i u širem krugu vanpartijskih ličnosti.

“Tako da ne sumnjam da ćemo, ukoliko do dogovora dođe, izabrati najboljeg kandidata”, istakao je Zirojević.

On je, odgovarajući na pitanje kako vidi rasplet političke situacije imajući u vidu da nije realna mogućnost istovremenog održavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora, kazao da je sasvim jasno vidljiva opstrukcija koja dolazi iz redova SNP-URA, da oni ne budu održani u jednom danu.

“Sada je već jasno, imaćemo predsjedničke izbore 19. marta, a nakon njih ćemo imati vanredne parlamentarne”, naveo je Zirojević.

U međuvremenu, kako je rekao, mora se odblokirati Ustavni sud jer ni jedne ni druge izbore nije moguće održati, odnosno proglasiti njihove konačne rezultate bez funkcionalnog Ustavnog suda.

Upitan kako komentariše to što u Skupštini još nema predloga za skraćenje mandata parlamentu, Zirojević je kazao da njihov potpis stoji u svakom trenutku i da su njihovi glasovi na plenumu, po tom pitanju, nesporni.

On vjeruje da je tako i sa ostalim opozicionim partijama.

“S druge strane, partije većine su se do sada samo deklarativno, istina prilično snažno, izjasnile za skraćenje mandata Skupštini. Zašto takav stav ne formalizuju, pitanje je za njih”, naveo je Zirojević.

On je rekao da svakako očekuje da će se u skorijem vremenskom periodu to desiti jer je, kako je ocijenio, ovakvo stanje u potpunosti neodrživo i, izuzev URA-e i SNP-a, ne odgovara nikom.

Upitan kako komentariše ocjene da su uslovi za održavanje izbora nikad lošiji, Zirojević je kazao da su one, nažalost, realnost.

“Od države koja je sve izborne procese do posljednjih parlamentarnih izbora održavala bez ikakvih problema, u skladu sa zakonima, došli smo do države gdje visoki funkcioneri partija i biznismeni iz susjednih država bez problema unose novac za kupovinu glasova”, rekao je Zirojević.

On je dodao da se došlo do toga da je postalo sasvim normalno da neko, shodno sopstvenom nahođenju, nekome zabrani da ostvari biračko pravo “jer ga ne poznaje”.

Zirojević smatra da je Šavnik najbolji primjer haosa i nemoći države gdje, ni nakon skoro tri mjeseca, nadležni državni organi nijesu u mogućnosti da obezbijede glasanje na dva biračka mjesta.

“U tom smislu, a ne navodeći uopšte sve zloupotrebe pozicija vlasti kojima se aktuelna Vlada služi, sasvim je jasno da uslovi za održavanje izbora u Crnoj Gori nikad nijesu bili lošiji”, ocijenio je Zirojević.

