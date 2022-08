Demokrate neće ulaziti u prevarantske modele i koalicije

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora neće ulaziti u prevarantske modele i koalicije , bez obzira na odluku Predsjedništva te stranke u odnosu na 19. avgust, saopšteno je iz Kluba poslanika Demokrata.

Iz te stranke su reagovali na intervju premijera Dritana Abazovića Televiziji Vijesti, u kojem je, između ostalog naveo da, ukoliko se 19. avgusta ne izglasa nepovjerenje Vladi, u ponedjeljak kreće velika rekonstrukcija.

Demokrate su kazale da Abazović očigledno i dalje nije svjestan da su mu, kako su rekli, propali koncepti obje Vlade u kojima je sa tri poslanika imao najveći dio vlasti.

“Nije svjestan da mu ne vjeruje 90 odsto parlamenta, kao i da mu riječ nema nikakvu političku težinu”, dodali su iz Kluba poslanika Demokrata.

Kako su naveli, Abazović kaže da je neodgovorno omogućiti da mandat daje lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović, a prethodno je Đukanović dao mandat, ali i glas svih poslanika DPS-a upravo Abazoviću.

“I ne samo to, Abazoviću je dao mandat na riječ Abazovića, i to bez ijednog, a kamoli potpisa 41 poslanika. Dotle ide povjerenje na relaciji DPS – Abazović. Dosta je jeftinih trikova i varanja naroda i države na sedmičnom nivou”, kaže se u saopštenju.

Demokrate su pozvale Abazovića da podnese ostavku i stvori pretpostavke da, kako su naveli, birači koji su pobijedili 30. avgusta ponovo pobijede, kroz izbor nove Vlade ili kroz sprovođenje izbora.

“Mi u prevarantske modele i koalicije u kakve ste Vi ulazili nećemo ulaziti, kakvu god odluku da donese Predsjedništvo Demokrata u odnosu na 19. avgust, jer mi za razliku od Vas nijesmo DPS igrači, nijesmo ni mali, ni veliki DPS-ovci, mi smo poslanici koje su birali birači koji su pobijedili 30. avgusta”, rekle su Demokrate.

Iz te stranke su naveli da oni predstavljaju te birače i u ime njih govore, pa su obavezani da, narodnom odlukom, brane narodnu pobjedu.

“Mi na stolu za odlučivanje naših organa imamo samo inicijativu za izglasavanje nepovjerenja DPS-URA-SNP Vladi čija smo najtvrđa opozicija od prvog dana i o njoj ćemo vrlo brzo odlučiti”, kazale su Demokrate.

Kako su zaključili, ako se u međuvremenu pojavi i neka druga pisana inicijativa, koju je Abazović usaglasio sa najmanje 32 poslanika, razmotriće i nju.

