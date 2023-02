Crna Gora pokazuje da je pouzdan i kredibilan partner NATO-a

Podgorica, (MINA) – Činjenica da Crna Gora aktivno učestvuje u mirovnim misijama, ispunjava sve međunarodno preuzete obaveze i prvi put izdvaja dva odsto BDP-a za odbranu, potvrđuje njenu čvrstu opredijeljenost da bude pouzdan i kredibilan partner NATO-a, smatra predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

Bečić je, kako je saopšteno iz Demokrata, tokom radne posjete Vašingtonu, razgovarao sa direktoricom Kancelarije za evropsku bezbjednost i politička pitanja u Stejt dipartmentu Kami Vitmer.

Navodi se da je Bečić istakao da Demokratska Crna Gora kao građanska, evropska i evroatlantska partija, bez obzira da li je u ulozi vlasti ili opozicije, svojim djelima a ne samo riječima potvrđuje privrženost tim principima.

Bečić je kazao da su Demokrate dosljednost spoljno-političkog kursa potvrdili izjašnjavanjem u crnogorskom parlamentu, posebno vodeći računa o evropskim integracijama i jačanju partnerstva u okviru NATO saveza.

“Činjenica da Crna Gora aktivno učestvuje u mirovnim misijama, ispunjava sve međunarodno preuzete obaveze i našom podrškom prvi put izdvaja dva odsto BDP-a za odbranu poštujući NATO standarde, potvrđuje čvrstu opredijeljenost Crne Gore da bude pouzdan i kredibilan partner Sjevernoatlantskog saveza”, poručio je Bečić.

Navodi se da je Bečić, u svijetlu aktuelne energetske krize, posebnu pažnju posvetio važnosti energetske nezavisnosti Crna Gore govoreći o ogromnim potencijalima kada je riječ o valorizaciji solarnih, vjetro i hidro potencijala.

Vitmer se, kako su kazali iz Demokrata, posebno zahvalila na doprinosu jačanja savezništva slanjem crnogorskih vojnika u NATO misije, odlukama o pristupanju Švedske i Finske NATO-u, usvajanju Rezolucije o osudi ruske agresije na Ukrajinu, ocijenivši to kao veoma važnu potvrdu našeg Sjevernoatlantskog partnerstva.

“Članice NATO-a moraju postati otporne na hibridne ratove, sajber kriminal i sve druge izazove na čemu se uporno i u kontinuitetu radi sa svim zemljama članicama NATO”, zaključila je ona.

Iz Demokrata su naveli da je Bečić sa saradnicima tokom posjete Vašingtonu razgovarao sa drugim visokim zvaničnicima, čime se nastavljaju snažne međunarodne aktivnosti te stranke kao dodatna potvrda uvažavanja njihove politike od međunarodnih partnera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS