Cilj DPS-a da nema Ustavnog suda kako ne bi bilo proglašeni rezultati lokalnih izbora

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) želi da opstruira rad državnih organa i njihov cilj da ne postoji Ustavni sud bio je motivisan činjenicom da se ne proglase rezultati lokalnih izbora, rekao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, govoreći o izmjenama Zakona o predsjedniku, kazao da nije tek tako došlo do izmjena tog Zakona, navodeći da su tome prethodile radnje koje su motivisale poslanike u pravcu donošenja tih izmjena.

“Predsjednik države Milo Đukanović je rezonovao da ne želi da mandat za sastav nove vlade da, već da se skrati mandat Skupštine. Onog momenta kada je Skupština odbila njegovu inicijativu, on je morao da da mandate”, kazao je Abazović gostujući na Televiziji Adria.

Abazović je kazao da je Ustavni sud jedina instanca koja može da kaže da li je Zakon ustavan ili ne.

“Zašto DPS ne želi da Crna Gora dobije Ustavni sud – to je pravo pitanje. Ko god je za evropski put Crne Gore taj je i za Ustavni sud. Imali su 19 kandidata na Odboru, selektovala su se četiri – dajte, ako vam se ne sviđaju četiri kandidata, izaberite jedno ili dva imena i završavamo dilemu”, rekao je on.

Abazović je rekao da ako se dobije mišljenje da Zakon nije u skladu sa Ustavom nije “nikakav problem”.

“Mi ćemo reći da se izvinjavamo”, dodao je on, prenosi Pobjeda.

Prema riječima Abazovića, DPS želi da opstruira rad državnih organa.

“Njihov cilj da ne postoji Ustavni sud bio je motivisan činjenicom da se ne proglase rezultati lokalnih izbora”, rekao je on.

Abazović je dodao i da je cilj DPS da se na parlamentarne izbore ode prije nego vlast bude konstituisana u mnogim gradovima.

“A i da ostane enigma ko će, ako rezultati ne budu povoljni za DPS, donijeti odluku da se verifikuju drugi mandate”, naveo je Abazović.

On je istakao da 22. novembra imaju šansu da deblokiraju Ustavni sud.

“Moj apel i prema DPS-u i prema svim ostalim strankama je da to što prije uradimo”, poručio je Abazović.

On je kazao da je najvažnije da se ne dozvoli da širenje propagande DPS-a, da je samo ta partija zaštitnik evropskih vrijednosti.

Abazović je najavio da će sljedeće nedjelje Vlada predstaviti novi budžet.

Govoreći o bezbjednosnoj situaciji, Abazović je rekao da ona nije složena.

“U Crnoj Gori, kao i u svim drugim državama dešavaju se određeni procesi. Maligni ruski uticaj ne postoji samo u Crnoj Gori. Mi smo članica NATO-a i sami smo odredili svoj put, želimo da budemo dio zapadnog svijeta”, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je država koja ima stoprocentno poklapanje spoljnje politike sa Evropskom unijom.

“Mi smo akciju prema ruskim diplomatama imali i ranije. Sada nam se desilo da imamo veću listu, što je izazvalo određene sumnje. Kada smo vidjeli o kojim se licima sve radi nijesmo mogli logički da uvežemo”, kazao je on.

Abazović je naveo da su se na listi našle osobe za koje nijesu mogli odmah da kažu da su dio neke mreže koja se odnosi na borbu protiv ruskog malignog uticaja i zbog toga su dileme.

“To su državljani Srbije, dominantno, i mi smo tražili, s pravom, kao članovi Vijeća za nacionalnu bezbjednost, dodatna pojašnjenja od Agencije za nacionalnu bezbjednost za svako lice pojedinačno”, kazao je on.

On je kazao da misli da na listi ima osoba koje su neopravdano tu.

“Koje nijesu dio borbe protiv ruskog malignog uticaja, nego dio borbe političkih struktura, prije svega DPS-a u odnosu na neke druge političke strukture. U toj situaciji naš stav će biti da se tim ljudima ukine ta vrsta zabrane, kazne”, kazao je Abazović.

