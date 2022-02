CDT: Odluka o spajanju izbora na ovaj način nezakonita i opasna

Podgorica, (MINA) – Odluka o spajanju lokalnih izbora, donijeta na način kako je to večeras učinjeno u parlamentu, nezakonita je i veoma opasn, ocijenili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Skupština je večeras usvojila izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, kojima je predviđeno da se lokalni izbori u 14 opština održe u jednom danu.

Iz CDT- su na Tviteru /Twitter/ naveli da je odluka o spajanju lokalnih izbora na ovaj način nezakonita, politički licemjerna i veoma opasna.

Kako su kazali, ta odluka će, takođe, ući u anale crnogorske politike kao odluka u kojoj su akteri zastupali stavove dijametralne onima koje su o istoj temi izrekli tek koji mjesec unazad.

„Danas je demonstrirana isključiva politika koja nas vraća u političke obore i onemogućava EU integracije”, upozorili su iz CDT-a.

U toj nevladinoj organizaciji smatraju da se izborna pitanja ne smiju rješavati bez dijaloga i dogovora, čak ni onda kad nije potrebna kvalifikovana većina.

Prema njihovim riječima, gaženje Odbora sveobuhvatnu izbornu reformu je gaženje prilike za dogovor i sabotiranje mogućnosti da se EU integracije konačno odblokiraju.

„Ovako se ne rješavaju problemi. Ovako se ne ponašaju “evropske snage” u društvu”, poručili su iz CDT-a.

