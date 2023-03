CDT: Đukanović osvojio 36,8 odsto glasova, Milatović 27,4 odsto

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanovć na predsjedničkim izborima osvojio je 36,8 odsto glasova, a Pokreta Evropa sad Jakov Milatović 27,4 odsto, pokazuju podaci Centra za demokratsku tranziciju na 74,4 odsto obrađenih glasova.

Kandidata Demokratskog fronta Andriju Mandića podržalo je 19 odsto birača, Demokrata Aleksu Bečića 11,3 odsto, a kandidatkinju Socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović Stanković 3,2 odsto.

Kandidat Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović osvojio je 1,5 odsto glasova, a influenser Jovan Radulović 0,7 odsto.

