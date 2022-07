Borelj: Crna Gora ima još dosta toga da uradi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je izgubila puno vremena, puno toga ima još da se uradi, a vremena je malo, kazao je visoki predstavnik Evropske unije (EU) za vanjsku i bezbjednosnu politiku Žozep Borelj.

Borelj, koji boravi u posjeti Crnoj Gori, danas je razgovarao sa predsjednikom Milom Đukanovićem na Cetinju.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Borelj je kazao da je organizovanje Savjeta prvi put nakon 2019. godine potvrda da su stvari stagnirale i da iako još uvijek najnaprednija u procesu pridruživanja, Crna Gora je izgubila dosta vremena.

“Održavanjem Savjeta u Crnoj Gori odraz je namjere da se pošalje jasan signal podrške vašoj zemlji, što je zaslužila postavljenim prioritetima i punom usaglašenošću sa vanjskom politikom EU”, rekao je Borelj.

On je, kako se navodi, poručio da je neophodno da svi akteri zadrže fokus na evropskoj agendi i ne skreću pažnju ni na koje drugo pitanje.

Borelj je naglasio potrebu dijaloga, izgradnje šireg konsenzusa i konsultacija oko pitanja koja dijele ljude.

“Šta god da radite, ovu godinu iskoristite da budete usredsređeni na evropske procese”, poručio je Borelj, i, kako se dodaje, zamolio za punu uključenost Đukanovića kao nekog ko može da moderira te procese.

Prema riječima Borelja, Crna Gora je izgubila puno vremena.

“Puno toga ima još da se uradi, a vremena je malo”, dodao je on.

Đukanović je, kako se navodi, zahvalio Borelju na održanom obećanju o posjeti Crnoj Gori, veoma važnoj baš u ovom trenutku jer su državi sada važniji nego ikad savjeti prijatelja i partnera.

“Predsjednik je pozdravio održavanje Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje u Crnoj Gori, prvi put u zemlji kandidatu za članstvo, što razumijemo na pravi način, ne samo kao pažnju već i kao podsticaj Crnoj Gori da istraje na pravom putu”, navodi se u saopštenju.

Đukanović se osvrnuo na aktuelne prilike u regionu i Crnoj Gori.

On je rekao da je zabrinut zbog pokolebanosti Zapadnog Balkana u perspektivu članstva u EU i upoznao Borelja sa najnovijim razvojem događaja u Crnoj Gori uz ocjenu pogoršanja situacije zbog iznenadnog stavljanja na dnevni red pitanja ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

“Predsjednik je naglasio da razvoj događaja koji je nametnula Vlada nije dobar put i da nam trebaju teme na kojima ćemo širiti građanski konsenzus, a ne one koje produbljuju razlike”, kaže se usaopštenju.

Uz ocjenu da je i dalje nejasno zbog čega je to urađeno, Đukanović je naglasio optimizam u pogledu donošenja odluka u parlamentu koje od Crne Gore očekuju od evropskih partnera, vjerujući da se uprkos ovom autogolu može sačuvati živom prilika za Crnu Goru.

“Predsjednik je zahvalio na podsticajnoj poruci ističući da je nedopustivo neodgovorno ne pokušati iskoristiti šansu koja se ukazala”, navodi se u saopštenju.

