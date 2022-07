Podgorica, (MINA) – Blokada Ustavnog suda nije potrebna nikome, kazali su iz Demokratske Crne Gore i apelovali da se postigne dvotrećinska većina za izbor pravosudnih funkcija.

Iz Demokrata su to poručili, reagujući na saopštenje Demokratskog Fronta (DF) u kojem su iz tog političkog saveza, između ostalog, naveli da su Demokrate podržale predlog predsjednika države Mila Đukanovića da u Ustavnom sudu sada bude izabran samo jedan sudija.

“Mi smo jasno saopštili da je izbor makar jednog sudije Ustavnog suda nužan da ne dođe do institucionalnog sloma i blokade tog suda”, kaže se u reagovanju.

Oni su dodali da navijaju i podržavaju da se uspješno završe svi konkursi i izborom kompetentnih sudija kompletira Ustavni sud.

“Blokade koja, želimo da vjerujemo, nije potrebna nikome. I zato je naš apel i naša spremnost da se u potpunosti ispuni domaći i evropski zadatak i postigne dvotrećinska većina za izbor pravosudnih funkcija”, navodi se u reagovanju Demokrata.

Iz te partije su naveli da je njihovo saopštenje, u kojem su prenijeti zaključci sa sjednice Predsjedništva partije, veoma je jasno, kao i da su sami zaključci potpuno jasni.

“Tako da im “tumača ne treba”, a ponajmanje su pozvani na nekorektno tumačenje oni koji su mjesecima unazad, kako bi zauzvrat dobili mrvice sa stola u vidu mjesta po dubini, anestezirali građane i pravili se kako je situacija redovna, iako su je svi percipirali kao, najblaže rečeno, antidemokratsku”, smatraju Demorate.

Oni su kazali da, u ovom političkom trenutku, kada se istovremeno sa iste adrese makar neformalno i u medijima poziva na dijalog, u najmanju ruku je neuputno i neočekivano da se Demokratama imputiraju navodni dilovi sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

“U čemu se ogleda ta saradnja? U tome što se iz sjednice u sjednicu Vlade smjenjuju funkcioneri za koje u nelegitimnoj Vladi ili isto takvoj, od skoro nepostojećoj parlamentarnoj većini smatraju da makar samo “mirišu na Demokrate”?”, upitali su iz Demokrata.

Oni su naveli da bi im trebalo nekoliko stranica da krenu da ih opet nabrajaju.

“Možda Demokrate sarađaju sa DPS-om na način što su zakulisnim dogovorima sa njima, u zamjenu za određene protivusluge u vidu aktivnih ili pasivnih poteza na političkoj sceni, “završili” izbor značajnog broja DF-ovog kadra po dubini?”, dodali su iz te stranke.

Oni su kazali da predsjednik Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić nijednom nije reagovao na, kako su rekli, neustavan i nezakonit predlog predstavnika nelegitimne, a od skoro i nepostojeće parlamentarne većine na sastanku kod predsjednice Skupštine Danijele Đurović.

“Da se postupci za taj izbor koji su u toku pred nadležnim skupštinskim odborom ponište i da se u paketu biraju novi, saglasnošću političkih subjekata, kršeći pritom sve pozitivne propise”, dodale su Demokrate.

Kako su kazali, na dijalog koji je sazvao tadašnji predsjednik Skupštine, Aleksa Bečić, nijesu došli ni predstavnici Socijalističke narodne partije, ali ni NSD-a.

“Sa druge strane, sve ove političke strukture su kroz svoje najviše reprezente – predsjednike partija – uzeli učešće u razgovoru koji je organizovala Đurović, prema zahtjevu DPS-a. Čini nam se da to samo po sebi dosta toga govori”, ocijenile su Demokrate.

