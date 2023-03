Albanski forum osvojio 18, Pravim putem 12 mandata

Podgorica, (MINA) – Albanski forum osvojio je apsolutnu većinu, odnosno 51,8 odsto glasova, na lokalnim izborima u Tuzima.

To pokazuju preliminarni izborni rezultati koje je dobio Portal RTCG.

Albanski forum, koji čine Albanska alternativa, Demokratski savez Albanaca i Nacionalna unija Albanaca, osvojio je 18 mandata.

Koalicija oko Demokratske partije socijalista Pravim putem osvojila je 12 a Demokratska Crna Gora i Socijaldemokratska partija po jedan mandat.

Na izbore je izašlo 8.245 glasača, ili 66,56 odsto. Nevažećih je bilo 69 listića.

