Administrativni odbor jednoglasno za ukidanje imuniteta poslanicima

Podgorica, (MINA) – Administrativni odbor jednoglasno je podržao zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) za ukidanje imuniteta za pet poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata, radi pokretanja postupka zbog sumnje su zloupotrijebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade.

Zahtjev je podržalo 13 članova, pa će Odbor Skupštini predložiti da odobri da se protiv tih poslanika može pokrenuti krivični postupak po zahtjevu SDT-a.

SDT je zatražilo odobrenje krivičnog gonjenja Predraga Boškovića, Dragice Sekulić, Suzane Pribilović, Ivana Brajovića i Damira Šehovića.

SDT je formiralo predmet protiv njih, kao i protiv Budimira Šegrta, Sanje Vlahović, Suada Numanovića, Dražena Miličkovića zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade.

Zbog sumnje da su učinili isto krivično djelo SDT je formiralo predmet i protiv Osmana Nurkovića, Jelene Radonjić i Aleksandra Jovićevića.

Državni tužilac u SDT-u Vukas Radonjić rekao je da u tom tužilaštvu smatraju da postoje osnovi sumnje da su ti poslanici učinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

On je kazao da za period od 2016. do 2020. ne postoji plan rešavanja stambenih potreba funkcionera, iako je nadležna Komisija Vlade dužna da ga donese.

Radonjić je rekao da kredit za poboljšanje stambenih uslova može da se da u visini do 15 hiljada EUR i da se visina kredita utvrđuje nakon što stručna komisija procijeni obim radova koji taj kredit treba da zadovolji.

Kako je dodao, po dosadašnjim prikupljenim dokazima, u izviđaju ni za jednu odluku ne postoji stručna procjena Komisija za stambena pitanja u pogledu obima radova.

“Imamo 47 ljudi koji su dobili 40 hiljada EUR, desetoro koji su dobili 25 hiljada, kao i brojne koji su dobili 20 hiljada. Neko je dobio 28 hiljada, neko 35, neko 17,5 hiljada EUR”, naveo je Radonjić.

On je kazao da zaposleni, da bi dobio kredit, mora da obavlja poslove od posebnog interesa za državu i da ostvaruje izuzetne rezultate.

“U dosadašnjem toku izviđaja nijesmo našli nijedan dokaz da je od ijednog zaposlenog traženo da dostavi rezultate svoga rada i da su uopšte organi, u kojima su oni zaposleni, dostavljali bilo kakav izvještaj o kvalitetu rada tih osoba”, kazao je Radonjić.

On je rekao da ne spori da svaki zaposleni u javnom sektoru obavlja poslove koji su od interesa za Crnu Goru, ali da Odluka traži da to budu poslovi od posebnog značaja.

“Imamo sitaciju da su krediti davani savjetnicima u ministarstvima pa čak i zaposlenima sa najnižiom stručnom spremom, recimo u tadašnjoj Upravi za imovinu. To nije bio smisao ove odluke”, rekao je Radonjić.

On je kazao da ne može da prihvati navode da je zahtjev za skidanje imuniteta poltički motivisan.

“Jedno je što vi poslanici možete da dajete takve kvalifikacije, ali zaista ja i glavni specijalni tužilac (Vladimir Novović) dosadašnjim radom ni u jednom predmetu nijesmo dali osnov za takvu kvalifikaciju”, rekao je Radonjić.

Poslanik DPS-a Predrag Bošković kazao je da je riječ o politički organizovanom procesu od odlazećeg premijera.

“Od samog dolaska na vlast, on je mene lično targetirao kao osobu koja mora da odgovara, pa je kroz svoja saopštenja, ili saopštenja svojih sagovornika, već dobre dvije godine krenuo u politički lov kada sam ja u pitanju i moje kolege poslanici”, rekao je Bošković.

On je kazao da je ta tema pokrenuta u susret parlamentarnim izborima 2020, dodajući da je tadašnja prijava odbačena od SDT-a kao nesonovana.

Prema njegovim riječima, aktuelna krivična prijava podnesena je u susuret lokalnim izborma, a nakon njegovog razgovora sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Gabrijelom Eskobarom.

“Ova prijava je efektuirana od SDT-a kako bi se pokazalo da nijesam kredibilan da razgovaram sa našim partnerima. Želim da vjerujem da SDT neće podleći političkom pritisku premijera”, kazao je Bošković.

Prema njegovim riječima, da je saslušan u svojstvu građana, utvrdilo bi se da nema nikakvih elemenata krivičnog djela u ovome.

“Zašto bih ja pribavljao u dužem vremenskom trajanju korist za nekog drugog a da nemam koristi za sebe? Nadam se da će upravo naše saslušanje, koje će uslijediti, pokazati da nema osnova za podizanje optužnice”, rekao je Bošković.

Sekulić je kazala da je i u prethodnom periodu, po raznim krivičnim prijavama, imala priliku da bude u SDT-u kako bi dala izjavu.

“Zamolila bih postupajućeg tužioca da kaže razliku između tih i ovog slučaja. Zašto nijeste našli za shodno da nas, prije nego što ste dostavili ovaj zahtjev parlamentu, pozovete kako bismo vam pojasnili određene stvari”, upitala je Sekulić.

Ona je kazala da Stambena komisija nije donijela apsolutnio nijednu odluku prije zaključka vlade.

“Komisija je radila svoj posao u odnosu na ono što nam je vlada dala u obavezu da radimo. Ni moje kolege ni ja nijesmo stekli nikakvu korist od dodatnog rada, nijesmo plaćeni, niti smo dobili ijedan EUR stambenog kredita, niti stan”, rekla je Sekulić.

Ona je navela da brzina reagovanja u ovom slučaju, posebno imajući u vidu da je istu krivičnu prijavu SDT odbilo prije dvije godine, ukazuje da je zahtjev potpuno politički motivisan.

Brajović je kazao da je nevjerovatna lakoća kojom se politički diskvalifikuju, napadaju i blate, navodeći da danas raste politička zloupotreba i revanšizam.

“Ponosam sam na ono što sam postigao u dugoj političkoj karijeri, naročito jer sam to uradio odgovornim i poštenim ponašanjem. Nikada nijesam vrijeđao i ponižavao ljude, što se danas i verbalno i drugačije radi u Crnoj Gori”, kazao je Brajović.

Poslanik DPS-a Predrag Sekulić rekao je da mu je sporan pravni dio priče, dodajući da je Komisija nije organ odlučivanja, već da odluke donosi Vlada.

Njegov partijski kolega Ivan Mitrović ocijenio je da je riječ o akciji SDT-a i premijera Dritana Abazovića.

“Koji je, po onome što vi kažete, član organizovane kriminalne grupe. Nećete nam valjda reći da je (bivši direktor Uprave prihoda i carina) Rade Milošević stekao kredibilitet u toj ustanovi da organizuje šverc cigareta”, rekao je Mitrović.

On je kazao da su hapšenje Miloševića organizovali u susret današnjoj sjednici, kako bi skrenuli pažnju javnosti.

Poslanik Socijaldemorkata Boris Mugoša naveo je da su svi na testu jer se radi o ozbiljnoj krivičnoj prijavi.

“Na testu ste Vi, ali i integritet institucije SDT-a. Kad se cijeli ovaj proces završi, mi u SD-u bićemo direktni i konkretni ukoliko se pokaže da su neke stvari bile onakve kakve vjerujemo da jesu”, rekao je Mugoša.

On je kazao da su prošle godine članovi Administrativnog odbora glasali protiv skidanja imuniteta određenim poslanicima uz obrazloženje da je riječ o politički instruisanom procesu.

“Sada kolege protiv kojih se vodi proces kažu da je ovo obračun protiv njih jer su politički neistomišljenici. Imamo identične situacije”, rekao je Mugoša.

Poslanik DPS-a Danijel Živković kazao je da je slučaj medijski i politički instruisan.

“Da ste bili nezavisni, procesuirali biste ovo po prijavi nevladine organizacije od 12. juna, a ne biste čekali prijavu Vlade iz 13. oktobra i spajali prijave. Ovakvim postupanjem, nanijeli ste štetu kredibilitetu institucije SDT-a”, ocijenio je Živković.

Poslanica Demokratskog fronta (DF) Maja Vukićević rekla je da među dobitnicima stanova ima ljudi koji su već imali nekrentine.

“Nije sporno da se riješi stambeno pitanje bilo kojeg službenika, ali je sporno ako bivši predsjednik Ustavnog suda ima dvije nekrentnine a onda dobije jednu od 109 kvadrata. To je sporno i na to treba da dobijemo odgovor”, rekla je Vukićević.

Ona je kazala da treba ispitati da li je neko od tih ljudi davao komisiji lažne podatke i zašto to nije provjereno.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica rekao je da Crna Gora prije smjene vlasti “nije bila Norveška na Balkanu, pa da se sada govori o degradaciji institucija”.

Kako je kazao, partije su ranije najavljivale hapšenja, progone, stigmatizovanja.

“Vođeni su brojni neustavni i nezakoniti procesi, pokretane su afere, pa kada su Ustavni i Upravni sud utvrdili da su neutemeljene, niko se nije izvinio”, rekao je Koprivica.

On je kazao da nema utisak da je ovaj proces revanšistički i politički motivisan.

“To pitanje nije pokrenuo Abazović, već ono nekoliko godina figurira u javnosti. Da je tužilac pod njegovom kontrolom, ne bi se desilo privođenje Miloševića dvadesetak dana prije lokalnih izbora, niti bi sinoć bio uhapšen”, smatra Koprivica.

