Abazović: Vlada će obešteti porodice žrtava iz Murina

Podgorica, (MINA) – Vlada će u vidu pravičnog obeštećenja pomoći porodicama stradalih i ranjenih u bombardovanju Murina i na taj način ispraviti dio nepravde prema žrtvama, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Danas, 24 godine kasnije, sjećamo se ovog tragičnog događaja sa željom da se nikad nikome ne ponovi”, naveo je Abazović na Tviteru /Twitter/.

U NATO bombardovanju Murina, 30. aprila 1999. godine, stradalo je šest civila, među kojima i troje maloljetne djece.

