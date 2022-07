Abazović: Spreman sam da podnesem ostavku nakon deblokade pravosuđa

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović poručio je da je spreman da podnese ostavku na tu funkciju nakon izbora pravosudnih organa, i dodao da su za njega otvorene sve opcije koje podrazumijevaju da se okonča deblokada pravosuđa.

Abazović je rekao da načelno podržava odluku Predsjedništva Demokrata koje je tražilo da on podnese ostavku nakon što se izaberu sudski organi, čime bi se, kako su kazali iz te partije, stvorile pretpostavke za dijalog i resetovanje odnosa.

“Sve opcije koje podrazumijevaju da prvo završimo situaciju oko deblokade pravosuđa za mene su otvorene”, rekao je Abazović u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti.

On je rekao da nije doživio predlog Demokrata kao ultimatum.

Na pitanje o predlogu resetovanja odnosa u okviru stare većine, Abazović je rekao da se ne može odustati od evroatlanske perspetkive Crne Gore.

“Ko god se uklopi u taj koncept dobrodošao je”, dodao je Abazović, prenosi Pobjeda.

Abazović je kazao da je na sastanku sa predsjednikom države Milom Đukanović rekao da će se na Vladi glasati o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

On je rekao da su Đukanović, Vladimir Joković i Raško Konjević dobili tekst ugovora prije mjesec dana, bez preambule i da su oni rekli da su “ok” sa temeljnim ugovorom ako je u skladu sa Ustavom i zakonom.

“Normativni dio je u skladu sa tim, i oni su trebali da se uhvate za nešto. Đukanović je rekao da nije bio upoznat sa tim da će se glasati na Vladu. Mi smo imali razgovori i ja sam ga obavijestio da će se glasati o temeljnom ugovoru”, naglasio je Abazović.

On je rekao da nije osjetio da je Đukanović imao primjedbe.

“Prije sjednice Vlade, sastao sam se sa Đukanovićem i kazao mu da ćemo glasati za Ugovor. On je pozvao Konjevića i kazao mu da će se glasati”, rekao je Abazović.

Na pitanje misli li da je vrijeme da dirigentsku palicu prepusti nekom drugom, Abazović je rekao da ono što je Vlada predlagala radi i da je Crna Gora mnogo drugačija od 30. avgusta 2020. godine i svi procesi koji su se desili nijesu se desili na štetu Crne Gore.

“Nekada se osjećamo usamljeno u odbrani građanske Crne Gore, ali najvažnije je da proces traje i njega niko ne može zaustaviti. Učinci tridesetogodišnjeg režima – tek će javnost biti obaviještena o njima”, rekao je Abazović.

Prema riječima Abazovića, Đukanović posljednjim izjavama vrši pritisak na pravosuđe.

“Ne pada mi na pamet da učim Đukanovića kako će da se izražava. Nije se sjetio kada se radilo o Kalićima, Šarićima da prijeti tužiocima. Krajnje je neprimjereno da neko utiče na njihovo funkcionalno djelovanje. Oni odluke mogu da donose samostalno. Iz njegove izjave može mnogo toga da se zaključi”, poručio je Abazović.

On je rekao da očekuje da pravda stigne i u slučajevima Pandora papiri, Telekom, Možura, kada se, kako je dodao, ekipira Specijalno državno tužilaštvo i dobije vrhovni državni tužilac u punom mandatu.

“Moj jedini javni i tajni stav prema tužiocima je da rade profesionalno, a mi smo tu ako treba da se reaguje po pitanju logistike”, naveo je Abazović.

Abazović je, komentarišući jučerašnji incident u Nikšiću, rekao da najstrože osuđuje ekstremizam sa bilo koje strane.

On je rekao da na policiju niko neće bacati kamenice, flaše i cigle, a da ne postoji reakcija države.

“Napadi na bilo kojeg policajca su neprihvatljivi, nezavisno od toga da li neko verbalno provocira ili ne. Ti ljudi su došli da sačuvaju javni red i mir i nisu došli da provociraju i ne može se niko sakriti iza crnogorske, ili srpske zastave i da napadne crnogorskog policajca”, kazao je Abazović.

On je pozvao nadležne tužioce da se stane na kraj “maloj grupi ljudi koji permanentno mjesecima šire mržnju i na taj način stvaraju dobru atmosferu za obračun građana na ulicu”.

