Abazović se zahvalio Vukšiću na saradnji

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović saopštio je da se danas direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejanu Vukšiću zahvalio na profesionalnoj i produktivnoj saradnji.

“Okrećemo novi list. Nastavljamo sa reformama u bezbjednosnom sektoru”, napisao je Abazović na Tviteru.

Abazović je ranije najavio da će ANB dobiti novog direktora, i da ima nekoliko kandidata za tu funkciju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS