Abazović: Prijevremene izbore održati što prije, ali u skladu sa procedurom

Podgorica, Vašington, (MINA) – Prijevremene parlamentarne izbore u Crnoj Gori trebalo bi održati što prije ali u skladu sa legalnom procedurom, smatra premijer Dritan Abazović.

Abazović, koji boravi u posjeti Sjedinjenim Državama, rekao je za Glas Amerike, da je o političkim dešavanjima, prije svega o nedavno završenom prvom krugu predsjedničkih izbora, razgovarao i sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom.

Komentarišući ukaz predsjednika Mila Đukanovića o raspuštanju Skupštine i zakazivanje izbora za 11. jun, Abazović je rekao da nema ništa protiv izbora.

“Stvar je samo da do izbora dođemo u legalnoj proceduri. Način na koji je to uradio Đukanović, po meni, nije u skladu sa procedurom zato što on ukaz mora da donese na osnovu nekih prethodnih odluka”, rekao je on.

Abazović je dodao da te odluke treba da prate odluke parlamenta, odnosno parlamentarne većine.

“U suprotnom, on je taj ukaz mogao da donese i u avgustu prošle godine, ili bilo kojem danu prošle ili ove godine, a ne tri dana pred prvi krug predsjedničkih izbora kada se provjerava i njegov rad s obzirom na to da je on jedan od kandidata”, rekao je Abazović.

On je kazao da je ta inicijativa na Ustavnom sudu, i da će tu odluku svi ispoštovati.

“Ukoliko to bude konačna odluka, zašto da ne. Ako bi se desilo da to ne bude u skladu sa procedurama, parlament ima istu mogućnost da sebi skrati mandat i da onda vjerovatno novi predsjednik odredi datum parlamentarnih izbora”, rekao je Abazović.

Upitan ukoliko Skupština bude odlučivala o skraćenju svog mandata da li će to podržati i Građanski pokret URA, Abazović je rekao da to mora da bude plod dogovora većine u parlamentu i da je to moglo da se desi i ranije jer je 41 poslanik imao tu mogućnost.

“Ja se stalno vraćam na jednu stvar. Parlament je legitimna institucija u punom mandatu. Mislim da Crnoj Gori trebaju izbori, nikada nijesam govorio da ne trebaju, samo joj trebaju izbori koji će da budu u skladu sa pravnim poretkom”, poručio je Abzović.

On je rekao da dijeli stav međunarodne zajednice da je izbore potrebno održati što prije.

Odgovarajući na pitanje koga URA vidi kao partnera na izborima, Abazović je rekao da misli da je još rano govoriti o predizbornim koalicijama.

Abazović je, komentarišući prvi krug predsjedničkih izbora, ponovio da je atmosfera bila nikad relaksiranija, da su slate pomiriteljske poruke i da je fokus bio na budućnosti, a ne na prošlosti.

On je dodao da se nada da će slična atmosfera biti i u drugom krugu.

“Siguran sam da ćemo dobiti novog predsjednika i to će označiti jednu novu etapu u stvaranju uslova za neke buduće političke procese u Crnoj Gori, nadam se vrlo pozitivno”, rekao je Abazović.

Komentarišući hapšenje pomoćnika direktora Uprave policije Dejana Kneževića, Abazović je kazao da će u ponedeljak razgovarati sa direktorom policije Zoranom Brđaninom “koji snosi svoju odgovornost, kao i svi mi, jer je predlagao pomoćnike”.

On je naveo da i dalje ima puno povjerenje u ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića.

Komentarišući izvještaj Stejt Dipartmenta, u kome se navodi da su prethodna, pa i aktuelna vlada, nastavile korupciju i partijsko zapošljavanje po starom šablonu, Abazović je rekao da se dogodilo to da je država zaista na pravom putu.

“Dogodilo se da su u Crnoj Gori istorijski procesi kada je u pitanju borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dogodilo se da mi imamo predsjednicu Vrhovnog suda koja je procesuirana, predsjednika Privrednog suda, vrh policije. Dogodilo se da se prvi put rasturaju narko karteli, dogodilo se da se na evropskom nivou rade najveće zaplijene cigareta”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, postoje ljudi koji možda hoće partijsko zapošljavanje koje možda nije isčezlo skroz u Crnoj Gori.

“Mislim da je Crna Gora mnogo poštenija država nego što je bila prije 2020. godine”, kazao je on.

Upitan zašto se to nije odrazilo u izvještaju Stejt Dipartmenta, Abazović je rekao da taj dokument čita drugačije.

Komentarišući pad podrške NATO-u, Abazović je rekao da ga to ne brine.

“Ne samo zato što Crna Gora ispunjava svoje NATO obaveze, nego je Crna Gora zemlja u kojoj u ovom trenutku per kapita ima najviše ukrajinskih izbjeglica. Crna Gora je preko 15 odsto svog budžeta za odbranu dala za pomoć Ukrajini”, kazao je Abazović.

Odgovarajući na pitanje da li ga brine što Crna Gora stoji u procesu evropskih integracija, Abazović je kazao da ga to brine sa aspekta što se gubi dragocjeno vrijeme “i mi to moramo da priznamo” i dodao da očekuje da će proces biti ubrzan.

“Da, očekujem da će biti ubrzan i volio bih da to prepoznaju naši partneri u Evropskoj uniji. Jer mislim i da je njihov interes da politika proširenja, nakon agresije na Ukrajinu, zaživi. Da ne ostane u istoj ravni kao ranije. Mislim da je to momentum koji bi Crna Gora trebalo da iskoristi”, smatra Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS