Abazović: Očekujem da vlada bude formirana

Podgorica, (MINA) – Premijer u tehničkom mandatu i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović rekao je da očekuje da će nova vlada biti formirana, ističući da bezbjednosni sektor i spoljna politika moraju biti dio dogovora.

On je novinarima nakon sastanaka u američkom Stejt Dipartmentu rekao da je Crna Gora bliža formiranju nove vlade nego juče, a da će sjutra možda biti još bliža.

Abazović je kazao da Miodrag Lekić, kojeg je parlamentarna većina predložila za mandatara, ima podrušku URA-e.

“Očekujem da će vlada biti formirana, ja sam uvijek optimista”, rekao je Abazović.

Govoreći o uslovljavanju podrške, Abazović je ukazao da su na početku pregovora imali definisan princip da “ništa nije dogovoreno dok se sve ne dogovori”.

“Samo želimo da imamo čista posla. Lekić ima naši podršku i vjerujem da će on biti naoklonjen tome da ono što se dogovori to i bude impelentirano”, rekao je Abazović.

On je kazao da očekuje da će predsjednik države Milo Đukanović dati mandate Lekiću za sastav nove Vlade.

“Šta god bilo građani Crne Gore treba da budu mirni i optimistični. Naš cilj je da se borivmo protiv orgnizovanog kriminala i korupcije i isporučimo pravdu. Građani žele da Crna Gora ide dalje. Mi smo spremni da damo doprinos”, naveo je Abazović.

On je rekao da bezbjednosni sektor i spoljna politika moraju da budu dio dogovora.

“Bez toga dogovora nema. Dio spoljne politike je i bezbjednosni sektor jer je to sektor koji je za našu opciju crvena linija i to smo saopštili kolegama. Kolege su to prihvatile, očekujem da neće biti problema ako se budemo držali onoga što smo javno rekli”, istakao je Abazović.

On je kazao da, kako god se situacija bude odvijala Crna Gora ostaje privrženi partner Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

“Ne postoji bojazan da će se desiti bilo što što bi ugrozilo to partnerstvo”, rekao je Abazović.

Abazović nije odgovorio na pitanje šta je saopštila američka strana.

“Ozbiljne države poput SAD prave partnerstva sa državama. Vlade su prolazne, a partnerstva su trajna i treba ih očuvati. Kako god bude na kraju bilo, oni ostaju kao naši partneri”, dodao je premijer u tehničkom mandatu.

Na pitanje da li očekuje da će SAD ostati partner i podržati vladu sa Demokratskim frontom (DF), Abazović je rekao da ne želi da detaljnije komentariše poruke američkih zvaničnika.

Prema njegovim riječima, ko go bio dio nove vlade, pa i DF, već utvrđeni spoljnopolitički kurs države nije i neće biti doveden u pitanje.

“Ako dođe do formiranja nove vlade i mi budemo učestvovali u njoj, sve ono što je dobro nasljeđe u našim međunarodnim odnosima se nastavlja… Mi smo kredibilan NATO partner, ne bi bili ovdje da je suprotno”, istakao je Abazović.

Kako je dodao, partneri neće dozvoliti da se ugrozi nacionalni interes zbog nečije političke ambicije.

“Sačuvaćemo do kraj sve što je ostvareno u proteklom peruodu u bezbjednosnom sektoru i promovisaćemo ga na način koji očekuju građani i naši partner”, poručio je Abazović.

