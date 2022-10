Abazović: Danas inicijativa za smjenu Konjevića i Krivokapića

Podgorica, (MINA) – Vlada bi danas trebalo da u skupštinsku proceduru preda inicijativu za smjenu ministara odbrane i vanjskih poslova, Raška Konjevića i Ranka Krivokapića, najavio je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

On je novinarima u parlamentu rekao da Vlada obavlja sve ustavnom obaveze do izbora nove, a da Konjević i Krivokapić ne prate njenu politiku i nijesu dio tima.

Abazović je kazao da smatra da je u redu da se podnese inicijativa jer se, kako je naveo, ne zna kada će da bude nova vlada.

“Mislim da će inicijativa biti predata danas. Volio bih da se poslanici što prije izjasne”, rekao je Abazović

Upitan ko će zamijeniti Konjevića i Krivokapića ako dođe do smjene, Abazović je rekao da će, s obzirom na to da je vlada izgubila povjerenje, te dvije pozicije najvjerovatnije pokrivati ljudi koji su već u vladi, kao koordinatori.

