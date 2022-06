Abazović: Crna Gora može da bude pretendent velikih inicijativa

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao mala država, može da bude pretendent velikih i zdravih inicijativa, kazao je predsjednik Vlade Dritan Abazović.

Abazović je novinarima u Kijevu rekao da susret u tom gradu predstavlja nešto sasvim novo.

“U potpunosti smo se solidarisali sa njima, pokazali smo da nemamo nikakavu dozu političke sebičnosti u odnosu na pitanje njihove kandidature za članstvo u EU”, rekao je Abazović, prenosi portal RTCG.

On je ocijenio da Ukrajina brani EU vrijednosti, ali i Evropu od potencijalnog negativnog prodora.

Prema riječim Abazovića, Crna GOra ima veliku zahvalnost Ukrajine, ali i razumijevanje za kapacitete.

“Složili smo da, ako budemo solidarni, radili zajedno, pomagali jedni drugima ukupan rezultat može da bude mnogo veći nego ako svi pojedinačno budemo gledali samo svoje interese”, kazao je Abazović.

On je reko da se trenutno odvija borba za demokratske principe.

“Mogu da kažem da smo odradili ono što i naši građani od nas očekuju, da nekako učinimo i Crnu Goru važnim diplomatskim igračem u svijetu. Danas smo pokazali da mala Crna Gora može da bude pretendent velikih zdravih inicijativa”, zaključio je Abazović.

