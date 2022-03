Zeković: URA u Ulcinju dobila pet, a ne 14 mandata

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA je na lokalnim izborima u Ulcinju dobio pet mandata, a ne 14, kazao je potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bojan Zeković.

On je na Tviteru /Twitter/ reagovao na izjavu lidera GP URA Dritana Abazovića da je ta partija na jučerašnjim lokalnim izborima u Ulcinju dobila 14 mandata, a da je 2018. godine imala dva.

“Nije lijepo Abazoviću, govoriti neistinu. Znaš da brojiš do 14, a znaš i doprinos ostalih”, naveo je Zeković.

On je rekao da, u petočlanoj koaliciji Za novi početak, najmanja članica Albanska alternativa ima deset odsto ucešća, a najveća Demokratska partija (DP) 32 odsto.

“Ni DP, kao najvećem, nije palo na pamet da prisvaja tuđe mandate i glasove. URA ima dobrih pet mandata, ne 14”, kazao je Zeković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS