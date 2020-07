Vuković pozvao na striktno poštovanje mjera

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković upozorio je da, ukoliko se širenje koronavirusa nastavi i ako se građani ne budu pridržavali mjera, nije daleko dan kada će morati da zatvore Glavni grad.

Vuković je pozvao građane na poštovanje mjera, kako bi se suzbilo širenje koronavirusa i spriječilo zatvaranje Podgorice, na ograničenje kretanja i zaustavljanje privrednih aktivnosti.

„Mi na današnji dan imamo 553 aktivna slučaja zaraze koronavirusom u Podgorici. To je brojka koja je zastrašujuća, nad kojom svi moramo da se zamislimo i to je brojka koja mora predstavljati alarm“, naglasio je Vuković, saopšteno je iz PG Biroa.

Vuković je podsjetio da je Crna Gora jedno vrijeme bila jedina coronafree država u Evropi.

„Do toga smo došli tako što smo svi bili dio istog tima, i mi u Nacionalnom koordinacionom tijelu (NKT), Vladi Crne Gore, Glavnom gradu, komunalne službe i, ono što je najvažnije, društvena zajednica”, rekao je Vuković.

Nažalost, kako je rekao, “uljuljkani u osjećaju lažne sigurnosti”, zaboravljeno je da ako nema virusa u Crnoj Gori, ne znači da ga nema u regionu i šire.

Prema riječima Vukovića, Podgorica danas služi kao negativan primjer, jer se o tom gradu govori kao o novom žarištu.

„Ukoliko se ovakav trend nastavi, nije daleko dan kada ćemo morati da zatvorimo Podgoricu i da se vratimo na onaj režim od prije par mjeseci, a mislim da niko od nas to ne želi“, saopštio je Vuković.

On je rekao da je uvjeren da će građani čuti njegovu poruku i da će, pridržavanjem mjera koje su na snazi, i učiniti da svi opet budu ponosni na sebe, Crnu Goru i društvo.

