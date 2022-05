Vrijedna donacija kompanije GROHE podgoričkoj srednjoj školi

Podgorica, (MINA) – Kompanija GROHE donirala je Srednjoj stručnoj školi (SSŠ) “Ivan Uskoković” u Podgorici zidnu instalaciju sa gotovim funkcionalnim proizvodima vodećeg brenda u sanitarnoj industriji.

Učenici te škole, zahvaljujući kompaniji GROHE koja je prepoznala značaj unapređenja edukacije mladih zanatlija, dobili su savremeni kabinet za vježbu i imaće jednu od najkvalitetnijih praktičnih nastava u regionu.

Opremljen zidnom instalacijom, sa funkcionalnim gotovim proizvodima, taj prostor umnogome će olakšati pripremu budućih vodoinstalatera za predstojeće izazove na tržištu rada.

Instalacije za WC šolje, termostatski i jednoručni modeli mješalica za umivaonike, kade i sudopere, potom različiti sistemi za tuš kabine, samo su dio najsavremenijeg asortimana, koji će omogućiti podgoričkim srednjoškolcima da teorijsko znanje primijene i u praksi.

Vršiteljka dužnosti direktorice škole Sonja Dabetić kazala je da je u pitanju zaista veliki doprinos stručnom obrazovanju, ali i rješavanju problema nedostatka kvalitetno obučenog kadra u oblasti vodoinstalacija.

Ona je sa predstavnicima kompanije GROHE, poznate po principu društvene odgovornosti, presjekla plavu vrpcu i zvanično otvorila jedinstveni kabinet u Crnoj Gori.

„U pitanju je zaista važan dan za našu školu. Znamo da je obrazovanje zaokruženo tek uz sinergiju teorije i prakse, a mi danas sa punim pravom možemo da tvrdimo da će naši mladi ljudi iz ove obrazovne institucije i ovog kabineta izaći u potpunosti spremni da odgovore svim poslovnim izazovima“, rekla je Dabetić.

Ona je zahvalila predstavnicima kompanije GROHE, koji su prepoznali potrebu i odlučili da ulažu u ono što je najdragocjenije – u znanje i stručnost omladine.

Predstavnici kompanije GROHE naglasili su da je važnije nego ikada ponuditi mladim ljudima atraktivan program obuke, koji će im pomoći da izgrade kvalitetne temelje za prosperitetnu budućnost.

Direktor kompanije GROHE za Srbiju i Crnu Goru, Saša Đoković, istakao je da je ta vrijedna donacija samo početak saradnje sa SSŠ “Ivan Uskoković”.

On je kazao da ih veoma raduje što imaju priliku da pruže šansu generacijama koje dolaze.

Đoković je rekao da u kompaniji GROHE, i te kako svjesni izazovne situacije, ne samo na crnogorskom, već i regionalnom tržištu, smatraju da je ovo bitan korak ka sigurnijoj budućnosti mladih.

“Naročito me ponosnim čini to što su dobili priliku da praktične vještine stiču na najsavremeniji način, i to u svom gradu, a ne negdje van granica domovine“, naglasio je Đoković.

On je naveo da vjeruje da će donacija kompanije GROHE budućim vodoinstalaterima biti dobra odskočna daska u uspješnu i sigurnu poslovnu budućnost, kao i da će im znanje stečeno u tom kabinetu obezbijediti sigurno mjesto na tržištu rada.

Oduševljenost novootvorenim prostorom za praktičnu nastavu nijesu krili ni srednjoškolci, koji su sada dobili priliku da, idući u korak sa tržišnim trendovima u oblasti instalacija, stiču sigurnost u poslu.

Njima je, nakon svečanog otvaranja, sve prednosti GROHE kabineta predstavio Mate Radić, Area Sales Manager Montenegro.

Potom su i sami, uz asistenciju profesora i stručnjaka iz kompanije, odlučili da se okušaju u radu.

Ivan Stanišić, učenik drugog razreda SSS „Ivan Uskoković”, kazao je da mu je drago što je imao priliku da vidi nove uređaje i ocijenio da će to zaista značiti učenicima škole.

„Radujem se svakom novom dolasku u ovaj kabinet”, istakao je Stanišić.

Sa njim je saglasan i učenik Matije Badnjar, koji je zahvalio GROHE kompaniji na donaciji.

„Drago mi je što sam imao priliku da naučim više o novim sanitarnim uređajima, i što ću dobiti sertifikat koji će mi omogućiti da se lakše zaposlim u budućnosti”, naveo je Badnjar.

On je istakao da je posebno oduševljen novim česmama poput „Grohe red” koja ispušta prokuvalu i „Grohe blue” koja ispušta mineralnu vodu.

Profesor mehatroničke grupe predmeta i praktične nastave, Željko Raičević, naglasio je da u školi već dugo prate savremene tehnike u obrazovanju učenika i odraslih i da je, u tom smislu, donacija GROHE kompanije upravo dopuna tome što rade.

„Ovaj edukativni komplet će omogućiti učenicima da se pripreme za budući svijet rada. Vidimo ga kao jedan segment „kuće budućnosti“, baziran na vještačkoj inteligenciji i upravljanju“, rekao je Raičević.

On je dodao da je siguran da će i direktorica, kroz saradnju sa tom kompanijom i partnerima, dopuniti ostale komplete kako bi cijeli mehatronički sistem „kuće budućnosti“ na neki način bio implementiran u školi i omogućio učenicima da se zaposle.

Zahvaljujući popularnom GIVE programu (GROHE Installer Vocational Training and Education), šansu da unaprijede znanje dobili su i učenici brojnih svjetskih, ali i stručnih škola u regionu.

Iz kompanije su naglasili da je u pitanju jedinstveni projekat fokusiran na praktično osposobljavanje po najsavremenijim trendovima, koji je nastao kao rezultat prepoznavanja problema odliva radne snage s jedne, i nedostatka kvalifikovanih vodoinstalatera s druge strane.

Do sada je sproveden u više od 40 zemalja, širom regiona EMENA, gdje je omogućio izgradnju najsavremenijih okruženja za obuku, u cilju uspostavljanja novih standarda i stvaranja najbolje polazne tačke za budućnost.

Kod GIVE projekta posebno treba istaći kontinuitet.

Ta dodatna vrijednost omogućava da, zahvaljujući najvećim ekspertima u oblasti sanitarne industrije, a kroz periodično obnavljanje i unapređivanje kabineta za praktičnu nastavu, učenici imaju redovnu praksu i to po svjetskim standardima.

