Velike količine padavina izazivaju probleme na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Velike količine padavina izazivaju probleme u cetinjskim naseljima Donje Polje i Gipos, kao i na pojedinim stambenim zgradama u gradu, saopšteno je iz Prijestonice.

Iz Prijestonice su kazali da su ekipe Službe zaštite i spašavanja i Komunalne policije na terenu i da reaguju na sve pozive građana.

“Na terenu su i gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković, komandir Službe zaštite i spašavanja Predrag Moštrokol i vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, Vladan Radunović”, kaže se u saopštenju.

Iz Prijestonice su rekli da su sve gradske službe u punoj pripravnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS