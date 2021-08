Podgorica, (MINA) – Vakcine protiv koronavirusa ne izazivaju sterilitet, kazala je doktorica Milena Popović Samardžić, navodeći da je to mit nastao na društvenim mrežama.

Ona je pojasnila da se radi o dezinformaciji u kojoj se tvrdi da postoji sličnost između spajk proteina koronavirusa i jednog od proteina same placente.

“I da bi antitijela koja nastaju kao posljedica vakcinacije u tom slučaju razvila ukrštenu reakciju spajk proteina i samih proteina placente”, dodala je Popović Samardžić.

U tom slučaju bi, kako je navela, postojala sumnja da bi sama antitijela mogla da reaguju na proteine placente ugrožavajući njen nastanak i funkcionisanje.

“Međutim, ispostavilo se da je ovo potpuno iskontruisana laž, dezinformacija. Da ne postoji sličnost između proteina placente – sinticina i spajk proteina koronavirusa, i da je nemoguća ukrštena reakcija”, kazala je Popović Samardžić.

Ona je pojasnila da antitijelo i antigen, da bi međusobno intereagovali, moraju biti kompatibilni, i moraju imati sličnost u izgledu koja, kako je kazala, ne postoji.

“Pokušavamo uporno da suzbijemo štetne efekte informacije, ali uvjeravamo naše građanke da vakcina protiv kovida-19 nema nikakve veze sa sterilitetom niti ga izaziva”, poručila je Popović Samardžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS