Utopila se jedna osoba u Skadarskom jezeru, dvije spašene

Podgorica, (MINA) – Šezdesetjednogodišnji Z.V. utopio se danas na ušću Morače u Skadarsko jezero, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz Operativno-komunikacionog centra (OKC) policije su kazali da je Z.V. bio u društvu dvije osobe, koje su spašene.

Kako su naveli iz OKC-a, do nesreće je došlo kada su tri osobe skočile sa barke u vodu.

