U KCCG u posljednjih 16 mjeseci zaposleno 70 ljekara

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) u posljednjih 16 mjeseci zaposleno je 70 ljekara, kazala je direktorica te zdravstvene ustanove Ljiljana Radulović.

Ona je rekla da su unapređenje ljudskih resursa, edukacije, uvođenje novih procedura, obnavljanje zastarjele opreme i nabavka nove, uz konstantnu borbu za živote pacijenata, bili okosnica rada KCCG u posljednjih godinu i po.

„Konkretno, u posljednjih 16 mjeseci, u KCCG je zaposleno čak 70 doktora – kliničkih ljekara, specijalista i subspecijalista“, navela je Radulović na Prvom kongresu crnogorskog udruženja medikalnih onkologa u Budvi.

Ona je kazala da do kraja ove godine očekuju još 20 specijalista i 15 subspecijalista.

Radulović je podsjetila da je KCCG ostvario saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, zahvaljujući kojoj se realizuje projekat nabavke prvog PET CT skenera u Crnoj Gori.

Kako je navela, osim toga, KCCG je, na međunarodnom planu, ostvario saradnju sa Institutom Robert Koh i bolnicom Šarite u Berlinu, kao i sa bolnicom AP-HP u Parizu.

Radulović je kazala da je sve to, između ostalog, omogućilo uvođenje niza novih procedura u KCCG, koje su se do sada radile u inostranstvu.

Među njima su, kako je navela, krioablacije atrijalne fibrilacije, hibridna vaskularna procedura transpozicije velikih krvnih sudova na vratu sa implantacijom stent grafta u grudnu aortu, kornealna cross linking i okuloplastična i hirurgija suznih puteva.

“Kao i „whole body“ scintigrafija sa radioaktivnim jodom (131-J WBS) kod pacijenata sa diferentovanim karcinomima štitaste žlijezde, torakoskopsko uklanjanje timusa kod djece, scintigrafija somatostatinskih receptora kod pacijenata sa neuroendokrinim tumorima”, rekla je Radulović.

Ona je dodala da je u toku edukacija kadra Klinike za neurohirurgiju za endoskopske procedure.

U isto vrijeme, kako je kazala, bilo je nužno jačati i unapređivati i tehničke kapacitete najveće crnogorske bolnice.

Radulović je podsjetila da su otvorili PCR laboratoriju, automatizovanu centralnu laboratoriju, utrostručili kiseonični kapacitet.

“Otvorili smo i iz temelja renovirali Centar za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju, pri kraju je obnova Centra za pripremu i distribuciju hrane, a uskoro počinje rekonstrukcija Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju”, rekla je Radulović.

Ona je navela da je renovirana ambulanta pedijatrijske oftalmologije uz nabavku potrebne aparature, inkubatora i mobilnog respiratora za potrebe neonatologije, plazmaflex aparatom za pedijatrijsku nefrologiju.

Radulović je podsjetila da je renoviran operativni blok sa neophodnom aparaturom i instrumentima.

Ona je naglasila da je pri kraju priprema dokumentacije za izgradnju Centra za mentalno zdravlje, zatim novog odjeljenja hematologije, kao i zgrade Urgentnog centra.

Kako je navela Radulović, nakon okončanja tendera, ulazi se u realizaciju klinika za dermatovenerologiju i za infektivne bolesti.

“Uz to, u toku je postupak nabavke 128-slajsnog CT aparata i nove angiosale, ali i kupovina full HD video sistema sa setom instrumenata za endoskopsku neurohirurgiju”, kazala je Radulović.

