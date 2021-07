Demokrate i URA tražiće ocjenu ustavnosti spornih članova Zakona o unutrašnjim poslovima

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA podnijeće Ustavnom sudu predlog za ocjenu ustavnosti dva sporna člana novog Zakona o unutrašnjim poslovima.

U zajedničkom saopštenju Demokrata i URA-e navodi se da Skupština nesporno mora imati jaku kontrolnu funkciju nad izvršnom vlasti, ali da su naknadnom analizom članova 15 i 16 utvrdili da se u konkretnom slučaju pretjeralo, i da može doći do neprimjerenog uticaja zakonodavne na ustavnu poziciju izvršne vlasti kod procedure izbora direktora policije.

“Društveno je odgovorno, sistemski i institucionalno reagovati na uočene nedostatke i rizike”, kaže se u saopštenju koje potpisuju predsjednici poslaničkih klubova Mir je naša nacija Boris Bogdanović i Crno na bijelo Miloš Konatar.

Iz Demokratske Crne Gore i URA-e kazali su da, nakon činjenice da su se desile političke promjene koje su trajno promijenile odnos moći i onemogućile dominaciju bilo koje političke strukture, vjeruju da su prepoznati rizici i prenaglašeni.

Ipak će, kako su naveli, iskoristiti institucionalni mehanizam i podnijeti predlog za ocjenu ustavnosti spornih članova novog Zakona o unutrašnjim poslovima Ustavnom sudu.

“Znajući da Zakon pruža jasnu osnovu za najozbiljnije reformske poduhvate u resoru unutrašnjih poslova, omogućava primjenu brojnih mehanizama kontrole i podrške službenicima policije, da će dovesti do jačanja integriteta službenika i kompletnog sistema unutrašnjih poslova, moramo inicirati predlog za ocjenu ustavnosti članova 15 i 16, da bi isti imao puni reformski kapacitet”, piše u saopštenju.

Iz Demokratske Crne Gore i URA-e rekli su da vjeruju da će Ustavni sud prepoznati javni interes.

“Vjerujemo da će se o podnijetoj inicijativi izjasniti blagovremeno i nesporno utvrditi neusklađenost sa Ustavom članova 15 i 16 Zakona o unutrašnjim poslovima”, zaključuje se u saopštenju.

