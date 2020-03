Sudovi do daljnjeg nastavljaju rad u posebnom režimu

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica donijela je Odluku o produžetku mjera o posebnom režimu rada u svim sudovima.

Iz Vrhovnog suda kazali su da je, sa obzirom da su mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti i dalje na snazi, odlučeno da se mjere o posebnom režimu rada sudova, za vrijeme trajanja epidemije, produže do dalje odluke.

Kako su podsjetili, prvobitne odluke o posebnom režimu rada sudova važile su do danas, a novom Odlukom one se produžavaju do daljnjeg.

“Aktom o uvođenju mjera od 16. marta, propisan je poseban režim rada u svim sudovima. Dopunom Akta od 19. marta, predsjednicima sudova je ukazano na mjere koje je potrebno preduzeti u cilju sprječavanja širenja koronavirusa u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i Istražnom zatvoru”, naveli su iz Vrhovnog suda.

Kako su dodali, još jednim Aktom, koji je donijet istog dana, detaljnije je uređen rad sudske administracije za vrijeme trajanja posebnog režima rada sudova.

Iz Vrhovnog suda podsjetili su da u skladu sa tim Aktom, stranke dok traje epidemija COVID-a 19 ne dolaze u sud, ali se sva neophodna komunikacija stranaka i suda odvija nesmetano.

„Vrhovni sud pismena prima putem Pošte Crne Gore i elektronske pošte: [email protected], a kontakt telefon pisarnice je 020/665-388”, dodaje se u saopštenju.