Srbija od sjutra zatvara granice

Beograd, (MINA) – Srbija će sjutra zatvoriti sve prekogranične prelaze i osim transportnih kamiona niko neće moći da uđe u državu, saopštio je predsjednik te zemlje, Aleksandar Vučić.

On je u obraćanju medijima povodom situacije u vezi sa koronavirusom rekao da je Srbija prešla broj od 100 zaraženih, od čega je 55 u bolnici, a šest osoba je u teškom stanju i nalaze se na respiratorima, prenosi B92.

“Očekujemo u danima i sedmicama koje dolaze dalje ubrzano povećanje broja zaraženih, nama je infektivna klinika gotovo puna, prelazimo na bolnicu “Dragiša Mišović””, kazao je Vučić.

On je naveo da ostaje termin zabrane kretanje nedjeljom ujutru od četiri do sedam sati, ali da je to mjera kojom penzionere treba obeshrabriti.

“Država sad mora da reaguje odlučnije i ozbiljnije”, poručio je Vučić.