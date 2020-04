Službenici policije postupili neadekvatno

Podgorica, (MINA) – Službenici policije, tokom primjene policijskih ovlašćenja prema građanima i sveštenstvu Mitropolije crnogorsko – primorske, postupili su neadekvatno, ocijenjeno je iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Predsjednik Savjeta Aleksandar Saša Zeković i advokat Zoran Čelebić pristupili su u podgorički Centar bezbjednosti (CB) po saznanju da je jedan broj građana, među kojima su advokati, crkveni velikodostojnici i sveštenici, pozvan i doveden u službene prostorije policije radi prikupljanja obavještenja.

Iz Savjeta su kazali da su razgovarali sa načelnikom Odjeljenja bezbjednosti policije u CB Podgorica Darkom Kneževićem koji je informisao o okolnostima događaja u crkvi u naselju Zlatica i Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja.

Kako su naveli, razmotrili su primjenu policijskih ovlašćenja prema građanima M.M. i N.B, advokatu iz Podgorice.

“Razmatrajući primjenu policijskih ovlašćenja, Savjet je ocijenio da su policijski službenici, usljed niza objektivnih i subjektivnih okolnosti, postupili neadekvatno”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, prepoznate okolnosti prvenstveno se odnose na dispoziciju pravnih normi sadržanih u odgovarajućim naredbama Ministarstva zdravlja, koje u ovom slučaju do kraja precizno ne određuju činjenično situacije koje moraju da postoje da bi došlo do primjene pravne norme, odnosno do primjene policijskih ovlašćenja.

Iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije rekli su da su, nakon dužeg perioda, opet prepoznali negativnu praksu pozivanja građana zbog prikupljanja obavještenja bez preciziranja razloga pozivanja.

Kako su naveli, u pozivima koji su dostavljeni građanima policijski službenik nije naznačio koje krivično djelo istražuje, kao i razlog pozivanja.

“Određenom broju građana nije uručen poziv, niti su im, i pored insistiranja, postupajući službenici usmeno saopštili razlog pozivanja, čime je uskraćeno zakonsko pravo da znaju razlog pozivanja”, kazali su iz Savjeta.

Kako su dodali, advokatu N.B. je tek pri napuštanju prostorija CB ponuđeno da mu uruče poziv, što je on odbio.

“Osnovano se može pretpostaviti da je komunikacija između policijskih službenika, u smislu međusobnog izvještavanja i izdavanja naloga, takođe doprinijela pomenutoj ocjeni Savjeta, kao i specifičnosti postupanja i ponašanja policijskih službenika i građana u okolnostima epidemije”, navodi se u saopštenju.

Iz Savjeta su pozvali starješine CB Podgorica da osiguraju da policijski službenici u svakoj situaciji koriste ličnu zaštitnu opremu i dosljedno primjenjuju član 259. stav 1. Zakona o krivičnom postupku kako bi se preduprijedilo svako dalje i teže kršenje prava.

“Dileme koje registruje svakodnevno postupanje službenika policije i život građana treba otkloniti i dati jasnija usmjerenja zahtijevanog i preporučenog ponašanja”, zaključili su iz Savjeta.