Simonović: Kvalifikacije za OI do kraja godine

Podgorica, (MINA) – Kvalifikacije za Olimpijske igre (OI) u Tokiju najvjerovatnije biće održane do kraja godine, a tačan termin i sistem procesa biće poznati najkasnije za tri sedmice, kazao je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović.

On je, nakon video konferencije čelnika Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) sa predsjednicima nacionalnih olimpijskih komiteta, kazao da je olimpijske vize za Tokio do sada obezbijedilo 57 odsto od 11 hiljada sportista i da će one biti validne i naredne godine.

“Za tri sedmice ćemo, nadam se, imati predlog kvalifikacija, koje bi trebalo da budu održane do kraja 2020. godine. Način održavanja i termini biće poznati, nakon komunikacije sa predsjednicima međunarodnih sportskih asocijacija. Nije lako donijeti odluku o novom terminu održavanja Igara zbog zgusnutog kalendara za narednu godinu“, kazao je Simonović agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, zbog potrebe da se održi korektan odnos prema Igrama i organizaciji odlučeno je da projekat nosi naziv Tokio 2020, iako će igre biti održane godinu kasnije.

“Svi programi, podrške i stipendija, biće nastavljeni, do Igara u Tokiju naredne godine. Ostali detalji oko finansiranja biće poznati uskoro. Važno je istaći izuzetnu komunikaciju, posvećenost, solidarnost i organizacionu perfekciju Organizacionog odbora igara u Tokiju i njihovo razumijevanje. Odgađanje je bila zajednička odluka, ali je na kraju MOK morao da donese tu tešku odluku“, rekao je Simonović.

Prema njegovim riječima, čelnici MOK dobili su jedinstvenu podršku za dosadašnje poteze.

“To su bile teške odluke, ali da su donijete u ime svih nas. Prvi put u istoriji Igre su odgođene i to je novi momenat za sve članove MOK. Niko nema iskustva u administraciji za poteze koje bi trebalo povlačiti. Očekujem da uskoro bude određen novi termin Igara, kao i da budu definisani svi detalji“, rekao je Simonović.

On je, komentarišući mogući termin, kazao da postoji više opcija, ali da je najrealniji tokom juna, između dva Gren slem turnira, Rolan Garosa i Vimbldona.

Simonović je naglasio da je na sastanku konstatovano da je učešće na OI individualna stvar sportista i da niko u njihovo ime tu odluku ne može donijeti.