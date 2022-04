Šehović: SD neće glasati za izbor nove vlade

Podgorica, (MINA) – Poslanici Socijaldemokrata (SD) neće glasati za izbor nove, 43. vlade Crne Gore, kazao je poslanik te partije Damir Šehović.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da je formalni predlagač nove vlade mandatar Dritan Abazović, a suštinski lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković.

„Nakon više nego neupješnog eksperimenta, koji je za godinu i po iza sebe ostavio političko, institucionalno, ekonomsko i civilizacijsko posrnuće, najmanje što nam treba je novi politički eksperiment, koji će biti pod punom kontrolom partije koja se i dan danas ne odriče i ponosi Miloševićevim i Bulatovićevim političkim nasleđem“, rekao je Šehović.

Kako je naveo, umjesto da okosnicu vlade čine provjerene suverenističke, građanske, evropske i pro-NATO partije, uz podršku stranaka predstavnika manjinskih naroda, a da SNP, ako uopšte treba da bude dio toga društva, bude neuticajni pridružni član, desilo se suprotno.

Šehović je ocijenio da će stožer buduće vlade biti SNP, a ostali samo dekor.

„Partiji koja je na svakoj istorijskoj raskrsnici donosila pogrešne odluke, najčešće na štetu Crne Gore, bila protiv nezavisnosti, članstva u NATO, koja nije smogla snage da genocid u Srebrenici nazove genocidom, agresiju Rusije na Ukrajinu agresijom i koja negira Crnogorce, ponuditi šest kapitalno važnih resora, mjesto potpredsjednika vlade i šefa parlamenta je neodgovorno“, rekao je Šehović.

On je dodao da je još više neodgovorno prihvatiti njene političke principe koji se odnose na Temeljni ugovor, popis i Otvoreni Balkan.

Šehović je kazao da nijesu htjeli da gaze državno dostojanstvo zarad nekoliko važnih funkcija po dubini koje su im nuđene.

U SD-u, kako je naveo, ne žele da preuzimaju odgovornost za novi eksperiment.

„Oni koji žele da podrže ovakav koncept, da učestvuju u njemu, imaju pravo to da rade, njima neka je srećan put. Mi ćemo ostati protivnici takve vlade sa jednakim žarom sa kojim smo bili protivnici Vlade Krivokapića“, rekao je Šehović.

