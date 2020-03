Šehović: Nije vrijeme za paniku, već za odgovornost

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori sjutra počinje primjena novog koncepta nastave na daljinu, koji Ministarstvo prosvjete realizuje pod sloganom “Uči doma”, a snimljeni materijal biće emitovan na tri televizije.

Ministar prosvjete Damir Šerhović je kazao da je preko 300 snimljenih predavanja u nekoliko dana, 100 uključenih nastavnika, emitovanje nastave na tri TV kanala i njena dostupnost na e-platformama, samo dio onoga što je za nekoliko dana urađeno.

On je na konferenciji za novinare istakao da nije vrijeme za paniku, nego za odgovornost.

„Nastava se može nadoknaditi, a ljudski život ne može! No, to ne znači da izazovnom poslu organizacije nastave u potpuno novim i značajno otežanim uslovima, treba da pristupamo površno. Naprotiv“, rekao je Šehović.

On je kazao da nastava po sistemu ‘UciDoma podrazumijeva emitovanje video materijala iz 14 predmeta, u skladu sa nastavni planom, i to iz matematike, crnogorskog, engleskog, italijanskog, francuskog, njemačkog i ruskog jezika, kao i iz istorije, geografije, sociologije, hemije, biologije, fizike i informatike.

Predavanja će, kako je naveo, biti emitovana na tri TV kanala – TVCG 2, MNE Sport 1 i MNE Sport 2, koji su preimenovani u kanale pod nazivom UčiDoma, i imaće gotovo 100-postotnu pokrivenost u Crnoj Gori.

Kako su pojasnili iz Mi nistarstva, nastava će se emitovati prema sljedećem rasporedu – od prvog do petog razreda osnovne škole na RTCG2 – Učidoma, od šestog do devetog razreda osnovne škole na UčiDoma1, a od prvog do četvrtog razreda srednje škole na UčiDoma2.

Šehović je istakao da će materijal biti dostupan na posebno pripremljenom YouTube kanalu Uči doma, koji je praktičan i pristupačan, sa plejlistama po razredima.

Dodatno, kako je kazao, obrazovni sadržaji za veliki dio stručnih predmeta obezbijediće same škole, prema Planu za online realizaciju nastave koji je pripremio Centar za stručno obrazovanje.

Video-materijal će se, kako su kazali iz Ministarstva, naći i na sajtu posebno izrađenom za ovu namjenu www.ucidoma.me, a osim toga, koristan sadržaj će nastavnici postavljati na posebnu platformu Portal za nastavnike, i oni će biti preuzimani na UčiDoma sajt.

Ministarstvo je svim osnovnim i srednjim školama poslalo i poseban dokument u vidu smjernica za organizaciju nastave na daljinu, a direktor će biti dužan da dostavlja nedjeljne planove za realizaciju i praćenje nastave na daljinu.

Šehović je kazao da je ponosan na ono što su za samo nedjelju dana uradili.

„Ne zbog toga što će to biti savršeno – jer neće, niti za tako kratko vrijeme može biti. Ali definitivno jeste najbolje što se moglo“, rekao je Šehović.

Prema njegovim riječima, nijedna država regiona nije za samo sedam dana to uspjela.

„Mi jesmo, zahvaljujući društveno odgovornim kompanijama i pojedincima koji su radili bukvalno po 16 i više sati, i oni zaslužuju duboko poštovanje. Odgovornost, solidarnost, čovjekoljublje i patriotizam su nam danas potrebniji nego ikad. A ovi ljudi su pokazali da ih imaju“, istakao je Šehović.

Direktorica gimnazije „Slobodan Škerović“, Zoja Bojanić Lalović, naglasila je važnost uzajamne podrške.

„Sve osnovne i i srednje škole dobile su od Ministarstva smjernice za dalji rad. Osim toga, organizovali smo se unutar škola. Ono na šta posebno skrećem pažnju jeste uloga roditelja u procesu učenja od kuće, od kojih očekujemo da svakodnevno prate rad svoje djece“, dodala je Bojanić Lalović.