SDP predložio rezoluciju o stabilizaciji političkih prilika

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SD) predložila je rezoluciju o stabilizaciji političkih prilika i postizanju evropskog konsenzusa kojom se, kako je obrazloženo, doprinosi prevazilaženju podjela i pronalaženje zajedničkih ustavnih, evropskih i demokratskih rješenja.

Predlog rezulucije danas su dostavili Skupštini Crne Gore poslanici Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković.

U rezoluciji se iskazuje spremnost da se pokrene ozbiljan, širok i sveobuhvatan političko-parlamentarni dijalog radi rješavanja otvorenih pitanja u pravosuđu, jer su Ustavni i Vrhovni sud, Državno tužilaštvo i Sudski savjet u vd ili disfunkcionalnom stanju.

“Dijalog je neophodno pokrenuti i povodom izbora Vrhovnog državnog tužioca i Tužilačkog savjeta u cilju postizanja širokog konsenzusa i izbjegavanja političke instrumentalizacije ovog tijela”, kaže se u dokumentu SDP-a.

Ističe se da je Crnoj Gori neophodan i dijalog o strategiji ekonomskog razvoja i mjerama za prevazilaženje ekonomske krize, izazvane odusustvom ključnih reformi i korona virusom.

“Na bazi postojanja evropske vrijednosti većine u Skupštini neophodno je hitno intenzivirati proces evropskih integracija, koje su suštinski zaustavljene usljed podjela i krize unutar vlasti, kao i odsustva dijaloga sa opozicijom i drugim društvenim akterima”, kaže se u predloženoj rezoluciji.

Ističe se da sva individualna i kolektivna prava moraju biti zaštićena i omogućena bez stvaranja eksluzivnih prava za bilo koga i u skladu sa principom da su svi jednaki pred zakonom, sa istim pravima i obavezama.

“Građanski karakter države je ustavna odrednica, a sekularnost jedan od osnovnih vrednosnih principa moderne pravne države i mora biti obavezujuća u svim segmentima države i društva”, navodi se u rezoluciji.

SDP poziva sve društvene aktere, državne organe, političke partije, društvene i nevladine organizacije koje dijele ove rvijednosti da se okupe i zajedničkim radom daju doprinos mirnom rješevanju problema i izlasku iz teške krize crnogorskog društva.

“Uvjereni smo da za takav pristup postoji želja kod ubjedljive većine, posebno u danima izraženih političkih i socijalnih tenzija i sukoba”, kaže se u rezoluciji.

