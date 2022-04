Šćepanović: Crna Gora što prije da uspostavi stabilnost

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora što prije da uspostavi stabilnost i institucionalnu funkcionalnost, jer je to uslov za napredak države, evropski put, a posljedično i unapređenje standarda građana, poručila je poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Marta Šćepanović.

Ona je kazala da Demokratski front (DF) blokadu parlamenta koju sprovodi pokušava da opravda licemjernom demagogijom uperenom protiv interesa građana, ali i zdravog razuma.

„Čelnike DF-a uopšte ne interesuje usvajanje zakona od Skupštine, kojima bi se zaustavio rast cijena goriva i osnovnih namirnica i pomoglo svim ugroženim građanima“, rekla je Šćepanović.

Ona je istakla da ekonomska kriza pogađa sve građane, pa i glasače DF-a, koji, kako je navela, sigurno nijesu dali glas tom političkom subjektu da zastupa uskopartijske interese ili nečije tuđe.

„Dok se DF poigrava zdravim razumom i odgovornost prebacuje u neko drugo dvorište, znajući da će im se kao bumerang vratiti frapantna neodgovornost i neosjetljivost za životne probleme građana, takvo bahato ponašanje možemo da razumijemo samo kao izraz sebičnosti i odsustva osjećaja za probleme građana“, kazala je Šećapanović.

Prema njenim riječima, muke poljoprivrednika i probleme sa kojima se suočavaju “ne može razumjeti jedan dobrostojeći šef Kluba poslanika DF-a Slaven Radunović”.

„Koji je, na osnovu podataka iz njegovog imovinskog kartona, vlasnik dva stana od 200 i 67 kvadrata, dvije garaže od po 13 i livade od 10.374 kvadrata, koji vozi „lend rover diskaveri”, a pritom je za 28 februarskih dana svog nerada inkasirao čak 2,22 hiljade EUR“, navela je Šćepanović.

Ona je upitala kako probleme građana može razumjeti vršilac dužnosti predsjednika Skupštine Strahinja Bulajić koji, kako je kazala, mjesečno za nerad prima platu od 2,36 hiljada EUR.

„I upravlja Skupštinom ne na osnovu Ustava i Poslovnika nego u skladu sa naredbama koje dobija od svog šefa Andrije Mandića“, rekla je Šćepanović.

Ona je navela da samog lidera DF-a ekonomska kriza uopšte ne dotiče.

„I vjerovatno čeka da sve ovo prođe i ljeto dođe, pa zajedno sa Radunovićem, “na pjenu od mora”, kao nekada, malo odmori na jahti njihovog poslanika Božovića, od svih ovih napora da destrukcijom parališe Crnu Goru“, rekla je Šćepanović.

Ona je upitala kako probleme građana može razumjeti poslanik DF-a Branko Radulović koji je, prema njenim riječima, pored 2,43 hiljade EUR poslaničke plate, od dolaska na vlast čitavu svoju porodicu instalirao na direktorske pozicije, pa im kućni budžet napunjen platama iz državnog budžeta iznosi preko deset hiljada EUR.

„Poslanici DF, treba da znaju da nam slijedi niz izbora u narednih godinu i da će efekte svog inata, institucionalne blokade i poigravanja sa egzistencijom građana imati prilike da vide na prvom odmjeravanju snaga na biračkim mjestima“, navela je Šćepanović.

Ona je istakla da Crna Gora što prije mora da uspostavi stabilnost i institucionalnu funkcionalnost.

“To je uslov za napredak države, evropski put a posljedično i unapređenje standarda građana“, kazala je Šćepanović.

