Saradnja Skupštine i Vlade preduslov napretka društva

Podgorica, (MINA) – Uspješna i plodonosna saradnja Skupštine i Vlade preduslov je ozdravljenja i napretka crnogorskog društva kroz uspostavljanje i jačanje svih državnih institucija, ocijenjeno je na sastanku predsjednice parlamenta Danijele Đurović i premijera Dritana Abazovića.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Abazović i Đurović na sastanku su razmatrali aktuelnu društveno-političku situaciju i ukazali na glavne probleme sa kojima se država susreće.

Navodi se da je poseban akcenat stavljen na buduću saradnju dvije grane vlasti.

„Sagovornici su se saglasili da je za Crnu Goru i njen demokratski iskorak od velike važnosti to što se nakon političke krize odblokirao rad Skupštine i što su konačno otvorena vrata političkom dijalogu“, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je današnji, inicijalni sastanak čelnika zakonodavne i izvršne vlasti početni korak, koji treba da rezultira otvaranjem sveobuhvatnog i aktivnog dijaloga, koji će dalje značiti deblokadu institucija sistema i veći zamah u evropskim integracijama.

Na sastanku je konstatovano da je potrebno vratiti značaj, položaj i ugled Skupštini, kao i osnažiti njenu kontrolnu i nadzornu ulogu.

„U tom smislu, uspješna i plodonosna saradnja Skupštine i Vlade predstavlja preduslov ozdravljenja i napretka crnogorskog društva kroz uspostavljanje i jačanje svih državnih institucija“, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, Vlada će uložiti maksimalne napore da ima uspješnu saradnju i poštovanje prema onome što je ustavna uloga Skupštine, a prije svega da ostane otvorena za monitoring koji zakonodavna vlast treba da vrši nad izvršnom.

„Najavljeno je da će se premijer i ministri redovno odazivati na premijerski sat i poslanička pitanja, kao i kontrolna saslušanja, ukoliko bude interesovanja poslanika, kako bi na taj način iskazali otvorenost koju 43. Vlada od samog početka prezentuje“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je, kako se navodi, saopšteno da će biti preduzete sve potrebne aktivnosti da Skupština ponovo bude dom demokratije, dijaloga i uzajamnog poštovanja i razumijevanja, u kojem će predlozi i inicijative Vlade biti razmatrani sa posebnom pažnjom, a sve u cilju donošenja što boljih zakonskih rješenja koja će olakšati život građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS