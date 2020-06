Rudović: Odluka o raspisivanju izbora neustavna

Podgorica, (MINA) – Odluka o raspisivanju izbora za 30. avgust je neustavna i opozicija u odnosu na to treba da pronađe adekvatan odgovor, kazao je poslanik Demosa Neđeljko Rudović.

On je rekao da nema dileme da je odluka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića neustavna i da je skratio mandat postojećeg saziva parlamenta, odnosno ubrzao izbore.

„To zapravo znači da mi imamo vanredne izbore, ne samo zbog toga što se oni održavaju prije roka, nego i zbog činjenice da je Đukanović po svaku cijenu htio da oni budu održani tokom ljeta“, kazao je Rudović agenciji MINA.

On je naveo da datum za održavanje izbora, 30. avgust, nije slučajno izabran, nego, kako je kazao, sasvim namjerno, zbog toga što je vladajuća partija procijenila da je bolje da izbori budu što prije održani, “kako bi se preduhitrili efekti ekonomskog sloma koji je vrlo vjerovatan“.

„Računaju na to da to tada to još neće biti toliko vidljivo. Ovdje imamo situaciju koja je, osim što se njom krši Ustav, duboko manipulativne prirode“, kazao je Rudović.

On je naveo da se nada da će opozicija pronaći adekvatan odgovor na odluku o raspisivanju izbora.

Prema riječima Rudovića, elementarnih uslova za regularne izbore „nema ni na vidiku“.

„Imajući u vidu sve ove činjenice, kao i tu da Demokratska partija socijalista (DPS) u realnosti nema većinu, važno je da opozicioni subjekti nađu zajednički odgovor na dalje mrcvarenje ovog društva i Crne Gore od strane postojeće vlasti“, kazao je Rudović.

Kako je naveo, odluka o raspisivanju izbora za 30. avgust više je „odraz straha, nego što je odraz neke samouvjerenosti koju Đukanović i sami DPS pokušavaju da demonstriraju“.