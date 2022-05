Rok za predaju izbornih lista 27. septembar

Podgorica, (MINA) – Izborne liste u Budvi, Tivtu, Plužinama i na Žabljaku mogu se predati isključivo 27. septembra, dok se u preostalim opštinama to može učiniti najkasnije do tog datuma, navodi se u uputstvu Državne izborne komisije (DIK).

Iz DIK-a su podsjetili da je predsjednik Crne Gore donio šest odluka o izmjeni odluka o raspisivanju izbora u Podgorici, Tivtu, Budvi, Žabljaku, Plužinama, Bijelom Polju, Šavniku, Danilovgradu, Kolašinu, Baru i Pljevljima, koje su stupile su na snagu u utorak.

Kako su naveli, stupanjem na snagu odluka o izmjeni odluka o raspisivanju izbora obustavljene su izborne radnje organa za sprovođenje izbora i radnje učesnika izbornog procesa.

Iz DIK su rekli da radnje organa za sprovođenje izbora koje su sprovedene zaključno sa ponedjeljkom do ponoći ostaju na pravnoj snazi, dok se izborne radnje sprovedene nakon tog dana smatraju nevažećim.

„Podnosioci izbornih lista kojima su potvrđene izborne liste do ponedjeljka do ponoći saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika imaju pravo u nastavku sprovođenja izbornih radnji da povuku izbornu listu 27. septembra i istog dana do ponoći predaju novu, čime se obezbjeđuje ravnopravnost i jednak tretman svim učesnicima u izbornom postupku“, navodi se u uputstvu.

Iz DIK su naglasili da bi povlačenje izborne liste nakon 27. septembra do dana utvrđivanja zbirne izborne liste značilo odustajanje od izbornog procesa, saglasno propisima.

Oni su kazali da se izborne radnje za opštine Budva, Tivat, Plužine i Žabljak nastavljaju 27. septembra.

Iz DIK-a su naglasili da svi zainteresovani podnosioci izbornih lista u tim opštinama imaju pravo na podnošenje 27. septembra do ponoći.

Kako su rekli, u tim opštinama 27. septembar je jedini dan kada se mogu predati izborne liste.

„Imajući u vidu da je došlo do promjene datuma održavanja izbora, podnosioci izbornih lista koje su podnijete, potvrđene ili odbijene nakon ponedjeljka, mogu preuzeti iz opštinske izborne komisije (OIK) izbornu listu sa dokumentacijom u cilju podnošenja iste ili nove izborne liste u rokovima određenim uputstvom i izmijenjenim kalendarom OIK“, piše u uputstvu.

Iz DIK-a su kazali da za izborne liste koje su utvrđene i proglašene do ponedjeljka OIK treba da izvrše tehničku ispravku svih akata u dijelu datuma održavanja izbora.

Kako su rekli, izborne radnje za opštine Bijelo Polje i Šavnik, u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za odbornike od 10. maja, nastavljaju se 20. septembra.

Iz DIK-a su naveli da podnosioci izbornih lista imaju pravo na podnošenje izbornih lista najkasnije do 27. septembra do ponoći.

Iz Komisije su kazali da se izborne radnje za Glavni grad i opštine Bar, Danilovgrad i Kolašin nastavljaju 14. septembra, a podnosioci izbornih lista imaju pravo na podnošenje najkasnije do 27. septembra do ponoći.

Kako su naveli, izborne radnje za Opštinu Pljevlja nastavljaju se 14. septembra, a podnosioci izbornih lista imaju pravo na podnošenje najkasnije do 27. septembra do ponoći.

„U cilju nastavka sprovođenja preostalih izbornih radnji, opštinske izborne komisije dužne su da do sjutra do ponoći donesu izmjene kalendara svih rokova za sprovođenje izbornih radnji u skladu sa novim datumom održavanja izbora odnosno 23. oktobrom“, naveli su iz Komisije u uputstvu.

