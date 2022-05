Raspisan javni poziv za izbor četiri člana Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu raspisao je danas javni poziv za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Kako je objavljeno na sajtu Skupštine, kandidat mora da ima 15 godina radnog iskustva na pravnim poslovima i da uživa lični i profesionalni ugled.

Za člana Sudskog savjeta, kako se navodi, može biti izabran kandidat koji nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije.

“Uvjerenje nadležnog ministarstva da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribaviće se po službenoj dužnosti”, kaže se u javnom pozivu.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana raspisivanja javnog poziva.

