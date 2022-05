Radulović objavio spisak za duele sa Rumunijom, Bosnom i Hercegovinom i Finskom

Podgorica, (MINA) – Selektor seniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović objavio je spisak igrača za mečeve UEFA Lige nacija sa selekcijama Rumunije, Bosne i Hercegovine i Finske koji se igraju u junu u Podgorici, Helsinkiju i Bukureštu.

Selektor je pozvao 25 igrača koji nastupaju u inostranim klubovima.

Na spisku selektora Radulovića nalaze se golmani: Milan Mijatović (MTK Budimpešta, Mađarska), Danijel Petković (Anže, Francuska) i Lazar Carević (Barselona B, Španija);

odbrambeni igrači: Stefan Savić (Atletiko Madrid, Španija), Žarko Tomašević (Tobol, Kazahstan), Marko Simić (Liepaja, Letonija), Adam Marušić (Lacio, Italija), Marko Vešović (Karabag, Azerbejdžan), Igor Vujačić (Partizan, Srbija), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Marko Vukčević (UTA Arad, Rumunija), Nikola Šipčić (Tenerife, Španija) i Andrija Vukčević (Rijeka, Hrvatska);

vezni red: Marko Janković (Hapoel Tel Aviv, Izrael), Aleksandar Šćekić (Zaglebije Lubin, Poljska), Sead Hakšabanović (Đurgarden, Švedska), Milutin Osmajić (Bandirmaspor, Turska), Vukan Savićević (Samsunspor, Turska), Ilija Vukotić (Boavista, Portugal) i Driton Camaj (Kišvarda, Mađarska);

napad: Stevan Jovetić (Herta, Njemačka), Stefan Mugoša (Inčon junajted, Južna Koreja), Uroš Đurđević (Sporting Hihon, Španija), Uroš Đuranović (Kolubara, Srbija) i Nikola Krstović (DAC, Slovačka).

Radulović je kazao da crnogorsku selekciju očekuje izuzetno zahtjevan period, na fizičkom i psihološkom planu.

“Prvi put u reprezentativnim terminima igraju se četiri takmičarske utakmice i to na kraju napornih sezona u klupskom fudbalu. Počinjemo novi takmičarski ciklus, igramo mečeve za bodove i to će sigurno postaviti veće zahtjeve pred sve nas”, rekao je Radulović.

Selektor za mečeve u Ligi nacija, pored debitanata Andrije Vukčevića i Dritona Camaja, računa i talentovanog fudbalera Budućnosti Viktora Đukanovića.

“Igrama u klubovima poziv u redove najboljeg tima zaslužili su defanzivac Rijeke Andrija Vukčević i ofanizvac mađarske Kišvarde Driton Camaj. U pitanju su igrači koji imaju kontinuitet nastupa i za koje smatramo da kvalitetom mogu doprinijeti igrama i rezultatima naše selekcije. Spisak će biti naknadno proširen igračima koji nastupaju za crnogorske klubove, a među tim igračima sigurno će se naći Viktor Đukanović”, rekao je Radulović.

Prvi meč u UEFA Ligi nacija reprezentacija Crne Gore biće odigran 4. juna u Podgorici protiv selekcije Rumunije.

Crna Gora će tri dana kasnije, 7. juna, biti gost Finske u Helsinkiju.

Duel sa Bosnom i Hercegovinom na programu je 11. juna na Gradskom stadionu u Podgorici, dok će posljednji junski meč izabranici Miodraga Radulovića odgirati 14. juna u Bukureštu protiv selekcije Rumunije.

Okupljanje reprezentacije i prvi trening zakazani su za 30. maj.

