Punopravno članstvo u EU jedini način da se očuva dostignuto

Podgorica, (MINA) – Crna Gora 2024. godine mora da završi pregovore sa Evropskom unijom (EU), jer je punopravno članstvo u Uniji jedini način da se očuva dostignuto i promijeni ono što je potrebno mijenjati, kazao je počasni predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Ranko Krivokapić.

“Samo to će sačuvati našu djecu da žive i rade na ognjištima predaka, samo to će od nas učiniti normalnu, modernu demokratsku zemlju”, kazao je Krivokapić.

On je naveo da Crna Gora 2024. godine mora da završi pregovore sa EU.

“Moramo time omogućiti bolji život našim građanima. Jedini način da očuvamo dostignuto, a da mijenjamo ono što se mora mijenjati i vodimo neizbježne promjene je punopravno članstvo u EU”, poručio je Krivokapić.

Crna Gora, kako je naveo, najbolje se brani demokratijom.

“Pobjedimo ono što smo sami napravili. Korupcija, kriminal, slabosti nije nam neko dao, to smo stvorili i to moramo pobijediti. To nas čini dostojnih ravnopravnim sa Evropljanima”, poručio je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, jake Crne Gore nema bez jakog SDP-a, a jaka Crna Gora je pitanje njenog trajanja.

“Vratile su se stare prijetnje, a i nove će rasti, kako nepravde i pohare bude više u našoj zemlji”, kazao je Krivokapić.

On je naveo da je SDP dostojan povjerenja građana.

“Mi znamo dovesti Crnu Goru do EU. Vodili smo institucije koje su sve bile bolje nego sada”, kazao je Krivokapić.

SDP je, kako je rekao, pokazao da zna graditi i voditi državu.

“Ono najbolje što je urađeno u ove tri decenije jeste da je Crna Gora sada nezavisna, građanska i u sigurnom društvu najmoćnijih evropskih i svjetskih demokratija NATO alijanse”, naveo je Krivokapić.

Ali, kako je kazao, to je samo status.

“Ono što najviše zavisi od nas, borba protiv korupcije i kriminala je prepreka ka EU, Uniji blagostanja, Uniji koja brine o svojim građanima, Uniji koja će ojačati Crnu Goru”, zaključio je Krivokapić.