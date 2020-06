Procesuiraće organizatore javnih okupljanja gdje se ne poštuju mjere NKT-a

Podgorica, (MINA) – Uprava policije će procesuirati sve organizatore javnih okupljanja gdje se ne budu poštovale mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT), kazao je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović, i dodao da policija neće obezbjeđivati javne skupove koji ne budu prijavljeni u skladu sa zakonom

On je to rekao na sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, odgovarajući na pitanje poslanice Demokratske partije socijalista (DPS) Maje Bakrač, da li će se preduzimati mjere protiv organizatora javnih okupljanja gdje je prisutno više od 200 ljudi.

“Uprava policije će procesuirati sve organizatore javnih okupljanja gdje se ne budu poštovale mjere NKT”, dodao je Pejanović.

Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša je upitan da prokomentariše odnose sa Srbijom u vezi sa koronavirusom, odgovorio da sa tom državom nije bilo svađe, ali da je bilo reakcija.

“Sa Srbijom nema nikakve svađe. Poštujemo svoje kolege, ali ne možemo da ostanemo imuni kad neko kaže da ne znate, da nemate, da lažete. Preko toga se ne može preći”, istakao je Mugoša.

Govoreći o kriterijumu o otvaranju granica sa drugim državama koje Crna Gora ima, Mugoša je pojasnio da su došli do broja 25 inficiranih na 100 hiljada kada je otvaranje granica posrijedi.

On je dodao i da imaju problem, jer države ne objavljuju aktivne slučajeve.

“Srbija, Holandija i Velika Britanija ne prijavljuju aktivne slučajeve. IJZ je poslao pismo tim državama u kojem ih obavještavamo o novom kriterijumu Crne Gore, ali odgovor još nijesmo dobili”, naveo je Mugoša.

On je rekao da u to zašto nema odgovora neće ulaziti, već će svojom metodologijom doći do podatka koliko je aktivnih slučajeva i prema tome će se upravljati.

Mugoša je, na pitanje poslanika Socijaldemokrata Borisa Mugoše o drugom talasu koronavirusa, kazao da je drugi talas najvjerovatnije izvjestan, te da će biti na jesen i da se za to spremaju.

Kada je u pitanju vakcina, Mugoša je rekao da je više od 40 vakcina u opticaju, tri su izvjesne i ušle su u fazu testiranja na ljudima, dok se neke države čak i pripremaju za njihovu kupovinu.

“Crna Gora kao mala država u toj situaciji mora da se snađe, jer se javljao problem i ranije sa kupovinom vakcina”, naveo je Mugoša.

On je dodao da se nada da će se pojaviti vakcine koje su dobre.

Upitan da prokomentariše kako tumači osporavanje rezultata koje je Crna Gora postigla u borbi sa koronavirusom, Mugoša je odgovorio da se postignuti rezultati ne mogu osporiti.

“Možemo da pričamo kako god hoćemo, ali postignute rezultate nikad niko neće moće osporiti, jer su bazirani na činjenicama i onome što se zaista desilo”, poručio je Mugoša.

On je rekao da će se ubrzo uraditi sereološka studija koja će pokazati kakav je imunitet ljudi u Crnoj Gori.

Kada je u pitanju novi importovani slučaj iz Bosne i Hercegovine, Mugoša je rekao da IJZ radi istraživanje.

“Na svu sreću, osoba je bila dovoljno svjesna da je bila u rizičnom području i sama je otišla u izolaciju. Zaraženi je i dalje u izolaciji, a mi ćemo nastaviti istraživanje kako bismo vidjeli da li tu ima još nešto”, pojasnio je Mugoša.

Ministar zdravlja Kenan Hrapović je odgovarajući na pitanje poslanice Socijdemokratske partije Draginje Vuksanović Stanković, u vezi sa plaćanjem naknada specijalizantima za odvojeni život za vrijeme trajanja koronavirusa, odgovorio da je ugovorom precizirano da se naknada plaća onim ljekarima koji su na specijalizaciji i koji su odvojeni od svojih porodica.

“Naši doktori nijesu bili odvojeni od porodica, nego su za vrijeme trajanja koronavirusa bili sa svojim porodicama”, pojasnio je Hrapović.

On je dodao da se 167 ljekara odazvalo pozivu crnogorskog zdravstvenog sistema kako bi dali svoj doprinos.

U aprilu, kako je rekao, za naknade za odvojeni život isplaćeno je oko 59 hiljada EUR, dok se za maj očekuju podaci Fonda za zdravstveno osiguranje.

Hrapović je, komentarišući stav Vukasnović Stanković da je povećanje plate zdravstvenim radnicima 15 odsto “mizerija”, rekao da on na to nema šta da doda.

On je na pitanje poslanice DF-a Vere Bulatović, šta se dešava sa Infektivnom klinikom, rekao da je 2017. godine Ministarstvo zdravlja sa Kliničkim centrom krenulo u projekat izgradnje dva objekta za pomenutu kliniku i za klinuku za mentalno zdravlje.