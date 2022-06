Pripadnici GSS-a spasili stranog državljanina iz kanjona Nevidio

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) pronašli su u kanjonu Nevidio stranog državljanina, čiji je nestanak jutros prijavljen Upravi policije.

Kako je objavljeno na Fejsbuk /Facebook/ stranici GSS-a, državljanin Engleske Alex Chupin (1973) je dobrog opšteg stanja i nije povrijeđen.

„Na njega je jutros, tokom organizovanog prolaska kroz Kanjon, naišla grupa iz Mojkovca“, kazali su iz GSS-a.

