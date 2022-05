Prioritet poboljšanje materijalno-pravnog statusa prosvjetnih radnika

Podgorica, (MINA) – Prioritet Ministarstva prosvjete je pronalazak optimalnog rješenja, u okviru zakonskih mogućnosti, za poboljšanje materijalno-pravnog statusa prosvjetnih radnika, kazao je resorni ministar Miomir Vojinović.

Vojinović je, na sastanku sa predstavnicima Sindikata prosvjete (SPCG), rekao da je uvjeren da sastanak predstavlja početak uspješne saradnje.

On je naveo da je upoznat sa problemima sa kojima se prosvjetni radnici suočavaju dugi niz godina, a koji se posebno odnose na neadekvatan ekonomski položaj.

“Uz konstataciju da se taj status može i mora poboljšati zajedničkim zalaganjem kako Ministarstva prosvjete i Sindikata, tako i drugih relevantnih institucija”, kaže se u saopštenju.

Predsjednik SPCG Radomir Božović kazao je da Sindikat u Ministarstvu vidi pouzdanog partnera i saradnika u ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je dobrobit prosvjetnih radnika u Crnoj Gori.

Božović je iznio glavne probleme i izazove sa kojima se zaposleni u prosvjeti suočavaju, kao i konstruktivne predloge za njihovo rješavanje.

Jedan od njih je, prema riječima Božovića, početak rada na izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete.

“I formiranje Radne grupe sačinjene od predstavnika Ministarstva i Sindikata, koja bi se sastajala namanje jednom mjesečno i rješavala sve tekuće probleme zaposlenih u prosvjeti”, dodao je Božović.

On je, kako se navodi istakao problem statusa defektologa nastavnika kojima je umanjen koeficijent zarade, kao i potrebu regulisanja prevoza za prosvjetne radnike koji putuju, kroz zakonska rješenja.

Dodaje se da je Božović apostrofirao mogućnost uvođenja obavezne jubilarne nagrade za prosvjetne radnike.

Vojinović se saglasio da prevoz predstavlja veliki problem na koji će Ministarstvo biti fokusirano u narednom periodu.

On je rekao da je prepoznata potreba za izmjenom kako Granskog kolektivnog ugovora, tako i ostalih zakonskih propisa u oblasti prosvjete, u cilju izjednačavanja norme časova na svim nivoima obrazovanja i unapređenja položaja zaposlenih u prosvjeti.

Vojinović je naveo da je spreman da prisustvuje narednoj sjednici Glavnog odbora SPCG i čuje od većeg broja predstavnika pojedinosti o temama o kojima je danas razgovarao sa predstavnicima Sindikata.

“Kako bi se saradnja intenzivirala na različitim nivoima, i kako bismo zajednički došli do odgovarajućeg modela i zadovoljili potrebe naših prosvjetara”, kazao je Vojinović.

