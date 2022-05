Predanim političkim dijalogom do najboljih rješenja u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Skupština će nastojati da predanim političkim dijalogom dođe do najboljih rješenja u pravosuđu, kako bi kredibilni i profesionalni pojedinci taj posao obavljali stručno i nezavisno, poručila je predsjednica parlamenta Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović se danas sastala sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Dominik Vag.

Đurović je kazala da su reformski procesi najvažniji prioritet koji će Skupština ispunjavati u okviru svojih nadležnosti.

„Parlament ima za cilj da potencira dijalog u okviru institucija i zato je naročito važno da radna tijela rade u punom kapacitetu, što je istovremeno i odraz demokratske zrelosti našeg društva“, rekla je Đurović.

Ona je naglasila da je Misija OEBS-a u Crnoj Gori percipirana kao važan partner u reformskim procesima i ocijenila da posljednji konkretni pomaci Skupštine i Vlade predstavljaju potvrdu crnogorske evropske aspiracije.

„Govoreći o prioritetima u svom radu, Đurović je navela da će Skupština, isključivo u okviru svojih nadležnosti, nastojati da predanim političkim dijalogom dođe do najboljih rješenja u pravosuđu, kako bi kredibilni i profesionalni pojedinci taj posao obavljali stručno i nezavisno“, kaže se u saopštenju.

Ona je kazala da su neophodne i određene izmjene u dijelu Krivičnog zakonika, kako bi došlo do većeg stepena zaštite medijskih poslenika i suzbijanja govora mržnje, koji predstavlja veliki problem u javnom diskursu.

Đurović je ukazala na sve češće mizogine poruke i povećani broj femicida, naglasivši da bi stručna ekspertiza OEBS-a u dijelu preporuka i implementacije najboljih praksi bila izuzetno značajna.

Ona je, kako je saopšteno, pozdravila kontinuiranu podršku ODIHR-a izbornim reformama, konstatujući da je za afirmaciju izbornog procesa posebno značajna dalja konstruktivna kooperativnost sa Misijom OEBS-a.

Đurović je zahvalila na nesebičnoj podršci OEBS-a procesima demokratizacije, ljudskih prava, vladavine prava i slobode medija u Crnoj Gori, akcentujući posmatranje izbora i pomoć u reformi izbornog zakonodavstva.

Vag je, kako su naveli iz Skupštine, ukazala na važnost političkog dijaloga i poručila da parlament mora biti mjesto na kojem će se razmjenjivati mišljenja o najvažnijim društveno-političkim pitanjima.

Ona je naglasila da Misija OEBS-a promoviše demokratizaciju, vladavinu prava i jačanje institucija i sektora bezbjednosti.

Vag je kazala da je Misija u potpunosti svjesna prioriteta nove koalicije i da postoji puna spremnost da bude na raspolaganju institucijama u procesu sprovođenja reformi.

Ona je rekla da je OEBS/ODIHR spreman da pomogne i pruži ekspertizu u bilo kojoj fazi procesa, od pripreme do pravnog pregleda nacrta zakona.

Vag je kazala da su imenovanja prvi korak u uspostavljanju vladavine prava i naglasila da će Misija OEBS-a i u narednom periodu biti posvećen partner u podršci ključnim reformama u Crnoj Gori.

