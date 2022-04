Potvrđeno prisustvo ptičjeg gripa u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori potvrđeno je prisustvo ptičjeg gripa, saopštili su iz Uprave za bezbjednost hrane, navodeći da je virus registrovan kod uginulih pelikana u rezervatu Pančeva oka kod Skadarskog jezera.

Iz Uprave za bezbjednost hrane su naveli da je uzorkovanje izvršila Veterinarska ambulanta Ibričevina, u saradnji sa ornitologom, kao i da su uzorci za laboratorijsko ispitivanje uzeti i dostavljeni Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji u Podgorici.

“Prema podacima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja tip virusa ptičijeg gripa H5N1, potvrđen je i u brojnim evropskim državama, uključujući i susjednu Srbiju, Albaniju, Bosni i Hercegovinu, Kosovo, Hrvatsku”, rekli su iz Uprave za bezbjednost hrane.

Oni su dodali da je iz tog razloga bilo očekivano da će se bolest pojaviti i u Crnoj Gori.

Kako su podsjetili, ptičiji grip je naročito opasna zarazna bolest životinja, čiji način širenja znatno otežava sprečavanje i suzbijanje te pojave.

“Ukoliko dođe do oboljenja domaće živine, visoko patogeni sojevi u kratkom vremenskom roku izazivaju oboljenja i uginuća živine na gazdinstvu”, rekli su iz Uprave za bezbjednost hrane.

Oni su naveli da su, usljed rizika od prenošenja virusa sa divljih ptica na domaću živinu, donijeli rješenja kojim su utvrđene granice zaraženog, odnosno ugroženog područja i mjere koje će se sprovoditi u tim područjima.

“Zaraženim područjem se smatra područje od najmanje tri kilometra u poluprečniku, a ugroženim područjem krug od najmanje deset kilometara u poluprečniku od žarišta, odnosno lokacije na kojoj su pronađene uginule ptice”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, na snazi je Naredba kojom je propisano obavezno zatvaranje domaće živine i ptica u objektima na gazdinstvu.

Iz Uprave za bezbjednost hrane su kazali da su tom naredbom, osim zabrane držanja živine na otvorenom prostoru, propisane i druge obaveze koje su držaoci živine dužni da sprovode.

Oni su napomenuli da se svako uginuće divljih ptica na prirodnim staništima i vodenim površinama, kao i povećano uginuće ili znaci bolesti kod živine i ptica na gazdinstvu, mora prijaviti najbližoj veterinarskoj ambulanti ili veterinarskom inspektoru.

“U letku koji se nalazi na sajtu Uprave i Ministarstva poljoprivrede, držaocima živine preporučeno je da u narednom periodu u potpunosti sarađuju sa veterinarskom službom”, kazali su iz Uprave.

Oni su naveli da se vlasnicima preporučuje i da onemoguće bilo kakav kontakt svoje živine sa divljim pticama tako što će živinu držati u zatvorenim objektima sa mrežama na prozorima.

“U slučaju držanja živine u spoljnjim kavezima, kaveze treba da pokriju i ograde žicom sa otvorima ne većim od dva centimetra”, rekli su iz Uprave.

Oni su naveli da se preporučuje da vlasnici spriječe kontakt svoje živine sa ostalim domaćim životinjama, kao i da živinu ne poje vodom sa otvorenog prostora.

Vlasnicima se preporučuje da hranu za živinu drže u zatvorenom prostoru, zaštićenu od bilo kakvog kontakta sa spoljnom sredinom ili drugim životinjama ili glodarima, kao i da nezaposlenima onemoguće ulazak na farmu.

U preporukama pominje i sistem držanja živine „sve unutra – sve van“, kao i detaljno čišćenje, pranje i dezinfekcija i deratizacija objekta prije useljenja.

“Đubre i prostirku odlagati na posebno određenom mjestu i zaštititi ga od kontakta sa drugim životinjama. Redovno i detaljno prati ruke, odjeću i obuću prije svakog ulaska u objekat sa živinom i nakon izlaska iz objekta”, kaže se u preporukama.

Držaocima se preporučuje i da nose čista zaštitna odijela i gumene čizme prilikom rada sa živinom, da ne uvode nove jedinke u postojeće jato, kao i da ne kupuju životinje od neprovjerenih prodavaca, bez urednog Uvjerenja o zdravstvenom stanju.

Preporuka je i da ne posjećuju druge živinarske farme, ne koriste opremu ili bilo kakva sredstva sa neke druge farme, kao i da redovno kontaktiraju najbližu veterinarsku ambulantu.

“Rizik od prenošenja bolesti smanjuje se na najmanju moguću mjeru, upravo poštovanjem datih preporuka, pa apelujemo na vlasnike da se ponašaju sa pažnjom dobrog domaćina”, istakli su iz Uprave.

Oni su poručili da će svakodnevno pratiti situaciju na terenu i blagovremeno obavještavati javnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS