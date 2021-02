Posljednjim izmjenama Poslovnika uveden Ministarski sat

Podgorica, (MINA) – Posljednjim izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine uveden je Ministarski sat, odnosno pravo poslanika da sazovu posebnu sjednicu na određenu temu, na kojoj će resorni ministar odgovarati na poslanička pitanja, saopštio je šef poslaničkog kluba Demokratske Crne Gore, Boris Bogdanović.

On je za Dan rekao da je ta samo jedna od mnogih novina kojima se ostvaruje kontrolna i nadzorna funkcija Skupštine Crne Gore uvedena kroz propisivanje dva nova člana u Poslovniku.

“Njima je normirano da, pored Premijerskog sata i poslaničkih pitanja, na raspolaganju poslanicima u vršenju svoje uloge kontrolisanja i nadziranja Vlade stoji i pravo da predlože sazivanje posebne sjednice na kojoj će se ministru iz čijeg resora je predmetna tema postavljati pitanja”, pojasnio je Bogdanović.

On je rekao da je novitet i da na ovim posebnim sjednicama poslednja riječ pripada poslanicima, a ne ministrima, kao što je to bio slučaj do sada.

“Pomenutim članovima je predviđeno da poslanički klubovi vlasti i opozicije naizmjenično mogu predložiti sazivanje sjednice na takozvani Ministarski sa, odnosno jednom poslanici parlamentarne većine, drugi put opozicije”, naveo je Bogdanović.