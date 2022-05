Popa: Crna Gora predano da radi na zatvaranju poglavlja

Podgorica, (MINA) – Proces evropskih integracija u prethodnom periodu bio je značajno usporen i Crna Gora treba predano da radi u cilju zatvaranja pregovaračkih poglavlja, poručila je šefica Delegacije Evropske unije (EU) u Podgorici, Oana Kristina Popa.

Popa je, na sastanku sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović, naglasila da dijalog treba da se odvija u parlamentu.

Ona je, kako je saopšteno iz Skupštine, rekla da očekuje da će aktuelna politička dešavanja doprinijeti većoj stabilnosti i boljem funkcionisanju institucija.

„Popa je navela da je u prethodnom periodu proces evropskih integracija bio značajno usporen i poručila da Crna Gora, kao jedina zemlja kandidat koja je otvorila sva poglavlja, treba predano i povećeno da radi na zatvaranju, u čemu će EU nastaviti da bude pouzdan partner“, kaže se u saopštenju.

Iz Skupštine su rekli da su Popa i Đurović razgovarale o važnosti podrške i pomoći EU Crnoj Gori.

Sagovornice su navele da očekuju da će svi politički akteri dati konstruktivan doprinos u obezbjeđivanju neophodnih reformi, kako bi proces evropske integracije Crne Gore u EU bio značajno ubrzan do kraja mandata aktuelnog skupštinskog saziva.

Đurović je kazala da očekuje da će pitanje potpisivanja Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom biti riješeno u skladu sa Ustavom i zakonom, kao sa svim ostalim vjerskim zajednicama.

Ona je, kako je saopšteno iz Skupštine, istakla da je važno naglasak djelovanja usmjeriti na ekonomiju.

Đurović je poručila da Crna Gora dosljedno ostaje na evropskom i evroatlantskom putu i da će kao pouzdana članica i partner NATO saveza posvećeno ispunjavati obaveze.

Ona je navela da je za Crnu Goru, kao zemlju kandidata koja je najdalje odmakla u pregovaračkom procesu, izuzetno važno da institucije EU uvaže potrebu proširenja za zemlje Zapadnog Balkana.

„Đurović se osvrnula i na neophodne reforme u poglavljima 23 i 24 i ocijenila da posljednja dešavanja idu u prilog posvećenoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, kaže se u saopštenju.

Ona je rekla da je uvjerena da će put u evropsku porodicu biti olakšan upravo na osnovu individualnih postignutih rezultata.

„Kao zemlja kandidat koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja, a tri privremeno zatvorila, vjerujemo da ćemo u najskorijem periodu dobiti Izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila kako bismo pri kraju ovog mandata dobili i datum kada bi Crna Gora mogla postati članica EU“, navela je Đurović.

Iz Skupštine su kazali da je tokom razgovora istaknuto da će, u cilju izgradnje zrelog društva, u fokusu mandata Đurović biti kontinuirani dijalog i saradnja svih političkih aktera.

Đurović je naglasila važnost jačanja kontrolne i nadzorne uloge zakonodavnog doma, pri čemu je od krucijalnog značaja saradnja sa Državnom revizorskom institucijom.

