Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan treba što prije da uđe u Evropsku uniju (EU), zarad stabilnosti Evrope, poručio je ambasador Norveške u Crnoj Gori Jorn Eugen Jelstad.

On je, na sastanku sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem, istakao potrebu konsolidacije evropske politike u odnosu na politiku proširenja u kojoj bezbjednosni i geopolitički aspekti treba da budu ključni u ubrzanju tog procesa.

„Zapadni Balkan treba što prije da uđe u EU, zarad stabilnosti Evrope“, kazao je Jelstad.

Jelstad je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, naveo da je zadovoljan fokusiranom saradnjom na bilateralnom planu.

On je kazao da je potrebno intenziviranje ekonomskih i trgovinskih kontakata.

Za to je, kako je naveo Jelstad, kao preduslov neophodna infrastruktura, koja će osnažiti povjerenje investitora, a to je, prije svega, snaženje pravosudnog sistema, poboljšanje borbe protiv korupcije i ulaganje u kapacitete inovacije i preduzetništva.

„Norveška je spremna da podrži visoko inovativnu Crnu Goru sa diverzifikovanom ekonomijom i prilikama za mlade ljude“, rekao je Jelstad.

On je, kako je saopšteno, pohvalio ulogu Crne Gore kao članice NATO, ističući da je impresivno što jedna mala zemlja može da uradi.

Jelstad je ocijenio da nordijska perspektiva može biti jako korisna za Crnu Goru.

On je dodao da bi kao prijatelj Crne Gore volio da vidi okončanje političke paralize parlamenta i formiranje vlade u cilju obnavljanja djelotvorne i operativne politike upravljanja, posebno kada imamo konflikt u Evropi koji zahtijeva donošenje važnih odluka.

“Đukanović je visoko ocijenio tradicionalno prijateljske odnose dvije države i emocije Crne Gore prema Norveškoj i njenom narodu, uz želju da se ti odnosi dalje samo unapređuju”, kaže se u saopštenju.

On je zahvalio za podršku i saradnju u prethodnom periodu, na bilateralnom planu i u okviru Alijanse, posebno za podršku Norveške crnogorskom članstvu u NATO-u, čija je opravdanost potvrđena odgovornim odnosom zemlje članice, ali i kroz događaje koji su ugrozili bezbjednost Evrope.

„Na toj liniji ponovio je uvjerenje o neophodnosti evropske i evroatlantske integracije regiona, kao apsolutno najboljeg pravca za stabilnost Zapadnog Balkana, ali i Evrope u cjelini“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je poručio da „ćemo nastaviti da nepokolebljivo promovišemo te vrijednosti, ohrabreni jedinstvom, odlučnošću i efikasnošću EU u odnosu na agresiju koja se događa u Ukrajini“.

On je, kako se navodi, istakao odličnu saradnju dvije države u oblasti odbrane kroz programe usavršavanja pripadnika vojske, značajnih za reforme tog sektora.

Đukanović je zahvalio za podršku u prevazilaženju ključnih deficita Crne Gore i Zapadnog Balkana u oblasti vladavine prava, za šta je ekspertiza Norveške veoma važna.

On je podsjetio na partnerstvo u izradi zakonodavnog okvira istraživanja nafte i gasa.

„Naredni cilj je unapređenje ekonomske saradnje, na liniji interesovanja biznis zajednice iz Norveške u oblasti životne sredine, obnovljivih izvora energije i turizma, nastavak saradnje između Instituta u Igalu i norveških zdravstvenih fondova, kao i uspostavljanje avio linije između Osla i crnogorskih aerodroma“, kaže se u saopštenju.

On je, kako se navodi, upoznao Jelstada i o procesu konsolidacije vlasti u Crnoj Gori, kao i pogoršanju prilika u regionu u kontekstu nedostatka aktivne politike proširenja i aktuelnih geopolitičkih kretanja i uticaju trećih strana u tom smislu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS