Vojska će pomagati u odbrani granica od ilegalnih migranata

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Vojske Crne Gore (VCG) pomagaće Upravi policije prilikom zaštite državne granice od ilegalnih migranata, odlučeno je na sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost.

Iz Službe za informisanje predsjednika su kazali da je sjednicom predsjedavao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kao i da je u radu učestvovala predsjednica Skupštine Danijela Đurović i predsjednik Vlade Dritan Abazović, a po pozivu i ministar odbrane Raško Konjević.

“Savjet je razmotrio i donio Odluku o angažovanju pripadnika VCG radi ispomoći Upravi policije na aktivnostima zaštite državne granice od ilegalnih migranata”, rekli su iz Službe za informisanje.

Oni su dodali da trenutna situacija i raspoložive informacije ukazuju na mogućnost povećanja broja ilegalnih migracija prema zemljama Zapadnog Balkana, posebno aktiviranjem migrantskog pravca koji vodi preko Crne Gore.

Kako je najavljeno, pripadnici VCG biće angažovani na zadacima zajedničkog patroliranja sa graničnom policijom duž područja uz granicu, koja su do sada bila okarakterisana kao ugrožena od nezakonitih migranata.

“Na sjednici je donesena Odluka o angažovanju jedinica Vojske Crne Gore radi pomoći Ministarstvu unutrašnjih poslova u sprovođenju zadataka koji se odnose na podršku prilikom prirodnih i vještači izazvanih katastrofa i drugih nesreća”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, članovi Savjeta informisani su o aktivnostima koje se preduzimaju kako bi državni organi spremno dočekali sezonu požara i adekvantno odgovorili u zaštiti i spašavanju ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Saopšteno je da VCG, u okviru treće misije predviđene Strategijom odbrane, angažuje svoje snage i sredstva u cilju jačanja državnih kapaciteta za integrisani odgovor na krizne situacije u miru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS